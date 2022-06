Metrô fecha neste domingo (12) para manutenção corretiva

Por necessidade de manutenção corretiva, não haverá circulação dos trens do Metrô-DF neste domingo (12). O serviço requer um prazo maior do que o disponível entre as 23h30 e 5h30, por isso não haverá circulação de trens.

A troca de equipamento entre as estações Asa Sul e Shopping afetará a circulação dos trens no sentido Central-Ramais (Ceilândia e Samambaia).

A circulação nas vias voltará ao normal tão logo seja concluída a troca da peça.

*Com informações do Metrô-DF