Prazo para produtor de RO garantir 30% de desconto na conta de luz termina na quarta, 20

Termina na próxima quarta-feira (20) o prazo para que o produtor rural de Rondônia garanta 30% de desconto na energia de Rondônia.

O desconto, via recadastramento, vale apenas para consumidores que exerçam atividade agrícola ou rural ligados à irrigação e aquicultura, e que possuem descontos tarifários na conta de energia elétrica.

O cadastro para garantir o desconto deve ser feito diretamente na Energisa Rondônia, que é a concessionária responsável pela distribuição de energia no estado.

Segundo a empresa, o produtor precisa fazer o recadastramento nas agências de atendimento da Energisa.



Em nota, a Energisa informou que está atendendo uma "determinação do Governo Federal para conceder o desconto apenas para aqueles que estiverem enquadrados nas respectivas classes", como consumidores que exercem atividades como agropecuária rural ou urbana, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, serviço público de irrigação rural, escola agrotécnica e aquicultura.



Quem não fizer o recadastro dentro do prazo, que é 20 de novembro, perderá o desconto de 30% na conta de luz.



Veja as regiões convocadas para o recadastramento:



Pimenta Bueno, Vilhena, Cacoal, Espigão D'oeste, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Rolim de Moura, Alvorada D'oeste, Santa Luzia, Cabixi, Alta Floresta, Primavera, Nova Brasilândia, Alto Alegre, Seringueiras, Chupinguaia, São Miguel do Guaporé, Nova Esperança I I, Ministro Andreazza, Novo Horizonte do Oeste, Castanheiras, Corumbiara, Nova Estrela, Migrantinópolis, Canelinha, Parecis, Querência do Norte, São Felipe, São Francisco do Guaporé, Porto Murtinho, Santana do Guaporé, Nova Conquista, Estrela D'oeste, Vila Dom Bosco.



Informações sobre quais documentos são necessários podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 0800 647 0120 ou no site www.recadastramentoenergisa.com.br.