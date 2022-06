Leilão online vai vender 996 veículos e sucatas

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) promoverá, nos dias 20 e 21 deste mês, um leilão online de veículos que foram recolhidos ao depósito. Serão vendidos 996 veículos, dos quais 252 são destinados à circulação e 744 classificados como sucata.

Os bens estarão em exposição para a avaliação dos interessados a partir da próxima segunda-feira (13) | Foto: Divulgação/Detran

O leilão ocorrerá por meio do site da FlexLeilões ( acesse aqui ). Os veículos estarão em exposição para o exame dos interessados entre os dias 13 e 17 , das 8h30 às 17h30, no pátio da FlexLeilões, situado no STRC Sul, Trecho 2, Conjunto B, lotes 02/03 (próximo ao Detran do SIA).

No dia 20 ocorrerá a venda das sucatas. Já o leilão dos veículos conservados ocorrerá no dia 21. Os bens serão vendidos no estado físico em que se encontram e entregues livres de qualquer ônus existente até a data da arrematação.

Para participar do leilão, o interessado deve efetuar o cadastro no site da FlexLeilões, até o dia 16. Na modalidade online, os lances devem ser feitos, por meio de acesso identificado, no site do leiloeiro, a partir das 8h30 do dia 18 até a data do leilão.

Entre os veículos conservados, destaque para as seguintes opções: Citroën DS5 Turbo 165 A6, ano 2013, cor branca, no valor de R$ 7,5 mil; Mercedes Benz C200 K, ano 2008, cor prata, no valor de R$ 6 mil; Mercedes Benz C180 Turbo, ano 2013, cor prata, no valor de R$ 7,5 mil e um Hyundai Sonata GLS, ano 2011, cor preta, no valor de R$ 6,5 mil.

Este ano, o Detran já promoveu dois leilões de veículos. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo removido a qualquer título e não reclamado pelo proprietário dentro do prazo de 60 dias, contados da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão.

Mais informações: acesse aqui o edital.

