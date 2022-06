Recanto das Emas tem palestras e oficinas contra violência de gênero

A Cidade da Segurança Pública (CSP), projeto da Secretaria de Segurança Pública (SSP) que está ocorrendo no Recanto das Emas desde quarta-feira (8), conta com programação especial para o combate à violência de gênero. As ações incluem palestras, oficinas e grupos de conversa.

Até este sábado (11), equipes do Programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (Provid) e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher Móvel (Deam Móvel) estarão na estrutura da CSP, localizada no estacionamento comercial da Quadra 103, na avenida principal da cidade, dando orientações aos moradores.

Ações contra violência de gênero integram a programação da Cidade da Segurança Pública, que está sendo realizada no Recanto das Emas | Foto: Divulgação/SSP

Na avaliação do secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, a programação direcionada ao combate da violência em eventos como a CSP é importante para a divulgação dos canais de atendimento e denúncia.

“Para superar a violência, é necessário divulgar informações e garantir o apoio às mulheres e meninas para que se sintam acolhidas pelos órgãos de proteção” Júlio Danilo, secretário de Segurança Pública

“Este é um tema prioritário para a Segurança Pública e para o Governo do Distrito Federal. Incluímos essas ações específicas a fim de possibilitar o reconhecimento dos diversos tipos de violência praticados, bem como levar o conhecimento quanto às ações e caminhos possíveis para denúncias”, explica o secretário. “Para superar a violência, é necessário divulgar informações e garantir o apoio às mulheres e meninas para que se sintam acolhidas pelos órgãos de proteção.”

Oficina de capacitação

Servidores da SSP farão uma oficina neste sábado, às 9h, no auditório da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, para capacitação de lideranças, servidores públicos e comunidade. O tema será “Atenção qualificada das vítimas de violência intrafamiliar”, como parte de outro projeto da pasta, a Aliança Distrital.

Para participar, não é necessário fazer inscrição prévia. A oficina será ministrada por profissionais especializados, de forma criativa e inovadora, segundo o subsecretário de Prevenção à Criminalidade da SSP, Sávio Ferreira. “O objetivo é contribuir de forma transversal com a prevenção da violência, com o fortalecimento da autoestima, o desenvolvimento de valores e a formação cidadã. Este tema não poderia ficar fora da programação, que foi preparada de forma tão cautelosa”, explica.

A divulgação junto à população tem sido feita desde maio junto a comércios, instituições sociais e religiosas, para que haja maior participação. “Essa divulgação prévia é essencial para maior adesão, pois a oficina é essencial para sensibilização e capacitação para enfrentar violência intrafamiliar”, explica a diretora de Proteção Social para as Mulheres das SSP, Daise Lucy.

Provid e Deam Móvel

Ainda no sábado, equipes do Provid estarão na Cidade da Segurança para explicar as formas de acesso ao programa. A Deam Móvel também estará no local. Os policiais lotados na unidade policial vão orientar a população sobre a Lei Maria da Penha e a importância do registro policial.

Serão distribuídas cartilhas com informações sobre a lei e sobre medidas protetivas e registros por meio da Maria da Penha Online , da Polícia Civil do DF (PCDF).

Não será possível registrar ocorrências na Deam Móvel, mas as mulheres que precisarem fazê-lo serão orientadas a buscar a delegacia da região, a 27ª DP.

Secretaria da Mulher

Equipe da Secretaria da Mulher vai estar com a unidade móvel para conversar com o público sobre enfrentamento à violência de gênero e para palestras sobre promoção da saúde da mulher e prevenção ao câncer de mama.

*Com informações da SSP