Governador em exercício destaca ações do Estado para expansão do setor na Expo Turismo

Infraestrutura, divulgação, belezas naturais e acessibilidade. O Governo do Estado confia neste ciclo virtuoso para fazer da retomada das atividades turísticas um dos pilares do crescimento econômico após a fase mais aguda da pandemia da Covid-19, marcada pelo isolamento social. O governador em exercício Darci Piana destacou, durante a abertura da Expo Turismo Paraná nesta quinta-feira (09), na Expo Unimed Curitiba, os principais projetos e programas implementados no Estado com foco no reaquecimento do setor.

Organizada pela seção paranaense da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-PR), a feira não acontecia desde 2020 em razão das restrições sanitárias. O evento pretende reunir 5 mil profissionais e mais de 300 marcas até esta sexta-feira (10).

O Paraná conta com um estande no local para expor as 15 regiões turísticas do Estado, com suas vocações e atrativos, além de dar destaque especial aos parques estaduais, com a participação do Instituto Agua e Terra (IAT). Já o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-PR) divulga as rotas de turismo rural, com a exposição de produtos típicos como o café e a goiaba de Carlópolis (Norte Pioneiro) e bala de banana de Antonina (Litoral).

“O turismo sempre foi uma prioridade para o governador Ratinho Junior. Tanto que logo no primeiro ano da gestão, em 2019, a televisão educativa foi transformada na TV Paraná Turismo justamente para divulgar, fazer propagandas dos atrativos turísticos do Estado. Por causa disso, passamos a ser mais conhecido em todo o Brasil”, afirmou.

Piana reforçou que paralelamente a administração estadual concentrou forças em dotar o Paraná de infraestrutura, facilitando a locomoção dos visitantes. Citou a reforma e duplicação de rodovias e também a recuperação de aeroportos em diferentes municípios. A renovação dos terminais aéreos, disse ele, permitiu ao Paraná criar o maior programa de aviação regional do País, o Voe Paraná.

“Facilitamos a vida das pessoas para que possam conhecer mais cidades e ficar mais tempo no Estado, gastando do comércio, em restaurantes e hotéis, fazendo a economia girar para ajudar na geração de emprego e renda”, disse o governador em exercício.

Criado em 2019, o Voe Paraná mudou o cenário aeroportuário do Estado. O número de aeroportos com operações regulares passou de seis, em 2018, para 20 em janeiro deste ano. Juntos, eles oferecem 61 rotas regionais que conectam cidades de todo o Paraná com o Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, e algumas chegam até Caçador e Florianópolis, em Santa Catarina. “E, para isso, essa parceria com os agentes de viagens em eventos como esse é fundamental. São eles que ajudam a vender o que o Paraná tem de melhor”, ressaltou Piana.

CAMPANHAS– Outra medida para estimular o setor é que o Estado mantém campanhas institucionais para ampliar a visitação dos atrativos estaduais, principalmente aqueles ligados à natureza, e busca aumentar os investimentos privados no setor com a concessão de parques estaduais.

O objetivo é espelhar o projeto-piloto já em andamento no Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, em outros locais, o que ajuda a diminuir os custos da máquina pública e gera novos atrativos para conquistar mais visitantes, principalmente de outros estados.

“A preocupação do Governo do Estado é estar estruturado para poder alavancar essa atividade tão importante. A resposta que o turismo dá na geração de emprego e renda é muito rápida, por isso acredito que o setor vai se recuperar muito rapidamente. Já notamos que a busca das pessoas aumentou, especialmente por atividades ligadas à natureza”, disse o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza.

Ações que começam a surtir efeitos práticos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as atividades turísticas cresceram 15,9% no primeiro bimestre deste ano no Paraná na comparação com o mesmo período do ano passado, que ainda registrava os primeiros momentos da vacinação contra a Covid-19 no território nacional.

“Esse megaevento turístico é só o começo de uma longa cadeia que vai gerar milhares de empregos em hotelaria, gastronomia e em roteiros e operações turísticas. Com todas essas medidas, Curitiba está cada vez mais próxima de Foz do Iguaçu”, afirmou o prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

EVENTO– A Feira possui 1.326 metros quadrados de estandes, com cerca de 300 marcas. Estão expondo no evento operadoras de turismo; meios de hospedagem; destinos regionais, nacionais e internacionais; cia marítima; cias aéreas; serviços turísticos; empresas de transfers e transporte de passageiros. O Expo Turismo também é prestigiado pelas entidades ligadas ao setor, como Fecomércio Paraná, Sindetur-PR, Sebrae Paraná e outras.

“O trade turístico estava com saudades de estar reunido para pensar e planejar o setor”, comentou o vice-presidente da Abav-PR, Roberto Bacovis.

SEMINÁRIO– Expo Turismo Paraná também recebeu nesta quinta-feira o 1º Seminário Nacional do Turismo de Fronteiras. O evento discutiu aspectos das cidades gêmeas, das políticas públicas e iniciativa privada, ilegalidades, cases e muito mais. O evento foi promovido pela Fecomércio Paraná e Confederação Nacional do Comércio.

PRESENÇAS– Participaram do evento o diretor-presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o secretário executivo do Ministério do Turismo, Marcos Pereira; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra; o presidente em exercício da Fecomércio, Ari Faria Bittencourt; o diretor-superintendente do Sebrae-PR, Vitor Tioqueta; os vereadores de Curitiba Alexandre Leprevost, Marcelo Fachinello e Nori Seto; além de lideranças e representantes do setor.