Congresso reúne, no DF, técnicos de extensão rural e pesquisa

De domingo (12) ao dia 15, Brasília será sede do XIV Congresso Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil (Confaser). Promovido a cada três anos, o evento, correalizado pela Emater, tem apoio da Escola do Tribunal de Contas da União (Instituto Serzedello Corrêa).

Profissionais ligados à extensão rural são o público-alvo do congresso | Foto: Divulgação/Emater

Entre outros temas, congresso debate a proposição de políticas públicas para a agricultura familiar

São esperados 200 participantes, entre extensionistas rurais, pesquisadores e profissionais de outras áreas de todo o Brasil que atuam na área de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). Nesta edição, o congresso tem como tema principalSustentabilidade e fortalecimento da Ater pública na era digitale como subtemasFinanciamento e sustentabilidade da Ater pública,Ater pública e o desenvolvimento rural sustentáveleCaminhos do movimento sindical.

O objetivo é debater e formular proposições para orientar as ações das entidades representativas dos trabalhadores da extensão rural e pesquisa do setor público brasileiro, bem como propor políticas públicas para a agricultura familiar para os próximos três anos. Interessados poderão acompanhar o evento neste canal do YouTube .

Programação

As atividades serão abertas no domingo, às 8h, no auditório do BayPark Resort Hotel, onde haverá a recepção e credenciamento dos delegados e discussão e aprovação do regimento interno do congresso.

De segunda (13) a quarta-feira (15), o evento será realizado na Escola do Tribunal de Contas da União, onde será aberta a conferência magna com palestras temáticas, eleições da gestão da Faser e apresentação de resumos expandidos de trabalhos desenvolvidos por técnicos da extensão rural alinhados com os temas do congresso.

A Faser

O congresso é uma iniciativa da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Assistência Técnica, Extensão Rural e da Pesquisa, do Setor Público Agrícola do Brasil (Faser), entidade federativa que congrega, defende e representa essa categoria, tendo como objetivo o encaminhamento das reivindicações de suas entidades filiadas (sindicatos, associações e outras entidades representativas).

Confira a programação completa .

*Com informações da Emater