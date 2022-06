Finalizada concretagem em trecho inicial do Túnel de Taguatinga

Depois de concluída a impermeabilização das lajes externas, os operários agora focam esforços em proteger a manta asfáltica com aplicação de concreto | Fotos: Paulo H Carvalho / Agência Brasília

Está pronta a impermeabilização das lajes externas no trecho inicial do Túnel de Taguatinga, que vai do emboque até a passarela do metrô. Os operários agora focam esforços em proteger a manta asfáltica com aplicação de concreto. A cobertura do percurso no sentido Brasília – Ceilândia já foi concluída. Na direção oposta, o serviço deve terminar até segunda-feira (13).

A grossa camada de concreto que resguarda a manta é chamada de proteção mecânica. Com cerca de 19 centímetros de espessura, ela garante a integridade da impermeabilização. “A cobertura impede que a estrutura de poliéster sofra rasgos ou furos”, explica o engenheiro civil fiscal da obra, Antônio Carlos Ribeiro da Silva. “Por cima do concreto, aplicamos uma pintura antirraiz”.

A tinta asfáltica inibe a penetração de raízes em estruturas de concreto – escolha certa para o boulevard do Túnel de Taguatinga, que contará com projeto de arborização. “A pintura começa a ser feita na próxima semana”, informa Antônio Carlos. “Por cima dela, aplicaremos uma camada de 20 cm de pó de pedra. E então as lajes externas estarão prontas para o aterro”.

O piso superior do túnel receberá 160 mil m³ de terra, toda ela resultante da própria abertura da passagem subterrânea, graças ao método de escavação invertida. Ao longo do processo de escavação, a matéria-prima disponível para reuso tem sido armazenada no 3° Distrito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), bem próximo ao canteiro de obra.

O Túnel de Taguatinga é considerado a maior obra viária em execução no Brasil e vai beneficiar mais de 137 mil motoristas diariamente. O investimento é de R$ 275 milhões.