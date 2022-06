Não perca! 107 vagas de emprego com salários que chegam a R$ 3.359

O maior salário disponível nas agências do trabalhador do Distrito Federal nesta sexta-feira (10) é de R$ 3.359, mais benefícios, para uma vaga de técnico de operação eletrotécnica na Asa Sul. A colocação exige ensino médio e experiência. Outras quatro chances destinadas a quem tem o ensino médio são de motorista de automóvel. As vagas são para Taguatinga Norte, com remuneração de R$ 3 mil, mais benefícios, e necessidade de experiência.

É boa a oportunidade para quem está à procura de emprego é de vendedor pracista. São 20 vagas. Do total, dez são para trabalhar em Taguatinga e a escolaridade exigida é o ensino fundamental completo. As outras dez são para lotação no Paranoá e pede-se que os candidatos tenham ensino médio. O salário oferecido é de R$ 1.212, mais benefícios.

Ao todo são oferecidas 107 oportunidades de emprego nesta sexta, nenhuma para candidatos com curso superior. Por outro lado, para quem tem ensino fundamental existem oportunidades para alinhador de pneus, auxiliar de cozinha, carpinteiro, costureira, mecânico de automóveis e pizzaiolo.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , de 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.