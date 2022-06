Shopping Popular de Ceilândia é reformado

Os reparos no Shopping Popular de Ceilândia atingiram 50% de execução nesta semana. Cerca de 45 integrantes do programa RenovaDF realizam a pintura dos equipamentos do espaço de segunda a sexta-feira, em dois turnos. A ação começou em 23 de maio e deve chegar ao fim no começo de julho.

O vice-diretor do conglomerado comercial, Francisco Rodrigues Martins, alega que a reforma era uma demanda antiga e muito solicitada pelos feirantes. O Shopping Popular de Ceilândia reúne 700 bancas, que vendem desde alimentos e bebidas a roupas, calçados e eletrônicos, importados e nacionais, além de uma unidade do Na Hora.

Para que a pintura dos equipamentos fique exemplar, alunos do RenovaDF seguem passo a passo ensinado previamente em sala de aula | Fotos: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

“Somos um ponto importante para a cidade. São centenas de comerciantes, que vivem do que vendem. Então, o nosso espaço precisa estar em boas condições: as pinturas e reformas. O resultado está ficando muito legal e há uma diferença visível entre a situação antiga e a atual”, salienta Martins, que tem uma banca de conserto de celulares no local desde 2014.

Para que a pintura dos equipamentos fique exemplar, os alunos seguem um passo a passo ensinado previamente em sala de aula. Primeiro, é preciso limpar o local alvo da pintura e lixar cada espacinho. Em seguida, deve-se aplicar o zarpão, um produto sintético anticorrosivo semelhante a uma tinta preta, para que, enfim, seja realizada a pintura.

As grades frontais, próximas à entrada, e as da lateral esquerda já estão concluídas, com duas ou mais demãos de tinta azul. Também já foram terminada a pintura dos corrimãos e será iniciada, em breve, a pintura relacionada a acessibilidade, no chão. Segundo a Secretaria de Trabalho (Setrab), o trabalho está 50% concluído. Está em andamento a pintura dos alambrados da saída do local e o trabalho nas grades do lado direito ainda não foi iniciado.

Portas abertas

O RenovaDF é um programa de incentivo à capacitação profissional, promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Setrab. São cursos práticos de qualificação profissional nas áreas de jardinagem e construção civil, ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF).

“As capacitações do Senai estão alinhadas às necessidades do mercado de trabalho, que exige profissionais com habilidades práticas. As aulas do RenovaDF são realizadas em campo, o que permite ao aluno aplicar o conhecimento teórico em equipamentos públicos. É um ganho para a comunidade e para o estudante, que, com o certificado, pode conseguir um emprego ou melhorar a renda”, explica o diretor regional do Senai-DF, Marco Secco.

A subsecretária de Qualificação Profissional da Setrab, Lucimar Pinheiro, acrescenta que a iniciativa agrega em diversos setores: “Conseguimos promover o ensino profissional para pessoas que deveriam estar no mercado de trabalho, mas não encontram emprego por diversos motivos, mas principalmente por não terem o conhecimento necessário. Então, unimos essa necessidade à procura alta de mão de obra do setor da construção civil, que é uma das áreas que mais contrata em Brasília, além de que beneficia a população com a recuperação da cidade”.

O gerente de banca Eliomar Nunes diz: “Agora, [a feira] está ficando com cara de nova de novo, bem bonita mesmo”

Com brilho nos olhos e um sorriso largo, a dona de casa Elisângela Carvalho, 48 anos, fala com orgulho da experiência que adquiriu no programa. Mãe de um menino de 8 anos e desempregada há quase uma década, ela encontrou no RenovaDF uma oportunidade para mudar de vida e conquistar sonhos antigos. Após um trimestre de estudo teórico e de colocar a mão na massa, entende sobre pintura, jardinagem e alvenaria.

“A minha vontade é me especializar mais ainda. Vim pelo dinheiro, estava precisando muito. Mas aos poucos fui gostando, vendo que é uma oportunidade muito boa. Hoje sei fazer um monte de coisas, pintar, cortar, lixar. Antes não sabia nem o que fazer com um pincel”, brinca a moradora do condomínio Pinheiros, no Sol Nascente.

Para o baiano Eliomar Alves Nunes, 50 anos, que assistiu de camarote o surgimento e a consolidação do espaço comercial, a reforma é merecedora de elogios. “Com o passar do tempo, as pinturas foram deterioradas, porque o movimento é bem alto. Agora, está ficando com cara de nova de novo, bem bonita mesmo”, diz ele, que gerencia uma banca onde vende roupas, bonés e relógios.

Os alunos do RenovaDF estudam quatro horas por dia. No primeiro trimestre o ensino é teórico e no segundo é prático. Durante o período, cada participante recebe uma bolsa-mensal, no valor de um salário mínimo (R$ 1.100), vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais. Em cinco ciclos do programa, 4.300 pessoas foram qualificadas e receberam um certificado de conclusão.