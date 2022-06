Festival de cinema apresenta 27 filmes com temática LGBTQIA+

Com formatoonlinee programação toda gratuita, missões diplomáticas em Brasília realizam neste mês mais uma edição do Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+. A mostra, correalizada pela Delegação da União Europeia e pelo Sesc São Paulo, foi aberta hoje (9) e termina na próxima quarta-feira (15).

Para o festival deste ano, a curadoria selecionou 27 filmes de 19 países que promovem, ou dão visibilidade à pauta LGBTQIA+. Dez dos selecionados são longas. Os filmes tratam de temas como homofobia, transfobia e amor entre idosos, além do impacto da covid-19.

Entre as atrações programadas está o curtaUma Carta Insone, produzido em colaboração com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), que apoia institucionalmente o festival.

Outro destaque é o filme120 Batimentos por Minuto, de Robin Campillo, premiado no Festival de Cannes, que apresenta um grupo de jovens ativistas na conscientização sobre a aids. Também chama a atençãoPequenos Gigantes, de Keith Behrman, que mostra dois garotos populares e um evento inesperado em uma festa de aniversário.

Os filmes estarão disponíveis na plataforma do Sesc Digital , com legendas em português.

O festival é coordenado pelas embaixadas da Bélgica e da, Dinamarca, de Luxemburgo, do Reino Unido e da Suécia, e produzido pelas representações diplomáticas da África do Sul, da Alemanha, Austrália e Áustria, do Canadá e do Chile, da Espanha, dos Estados Unidos, da Eslovênia, França, Finlândia, Irlanda e da Itália, dos Países Baixos, de Portugal e da Suíça.