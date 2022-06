GDF Presente amplia retornos na via M Norte, em Taguatinga

Dirigir pela via M Norte, em Taguatinga, vai ficar mais seguro e confortável. O GDF Presente iniciou nesta quinta-feira (9) a readequação dos seis retornos da avenida. Um por vez, todos serão ampliados o suficiente para que possam comportar veículos de grande porte. A estimativa é de que a obra em cada um deles demore uma semana para ser concluída.

“Esses retornos eram muito estreitos, tinham apenas 3,5 metros de largura”, afirma o coordenador do Polo Oeste 2 do GDF Presente, Elton Walcacer da Silva. “Com a reforma, passarão a medir 8,5 metros”, informa. Uma equipe de dez pessoas, entre operários e engenheiros, é responsável pela obra.

Os retornos que tinham apenas 3,5 metros de largura passarão a medir 8,5 metros | Fotos: Divulgação GDF Presente

As melhorias na M Norte começaram a ser feitas em 2021 – na época, três pequenas rotatórias disciplinavam o trânsito na avenida. Mas o tamanho diminuto desobrigava o motorista a reduzir a velocidade, o que provocava acidentes com frequência. Em setembro, as rotundas deram lugar a seis retornos.

Acidentes reduziram

“A mudança fez com que o número de acidentes caísse para zero”, garante o administrador de Taguatinga, Ezequias Pereira. “Ainda assim, veículos de grande porte não conseguiam usar os retornos. Então optamos por fazer a readequação”. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) ficou responsável pelo projeto da obra.

Para a moradora de Taguatinga Renata Lobão, 38 anos, a reforma trará mais conforto para os motoristas. “A gente passa por esses retornos com muito cuidado, bem devagarinho. É tenso”, comenta. “Já vi gente com caminhonete avançando no meio-fio por não conseguir fazer uma curva tão estreita. Fico aliviada com a notícia da obra.”