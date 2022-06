SQS 202 recebe quadra de tênis reformada

O Dia do Tenista, comemorado nesta quinta-feira (9), pôde ser celebrado com alegria pelos praticantes do esporte na Asa Sul. Nesta semana foi feita a inauguração da quadra de tênis localizada na SQS 202, reformada pela Administração Regional do Plano Piloto, com investimento de R$ 168.022,40.

A quadra recebeu a manutenção completa, com reforma do piso, troca da tela do alambrado, pinturas e manutenção de calçadas ao redor. Também foi feita a entrega de hastes e redes de tênis.

Inaugurada a quadra de tênis da SQS 202, reformada pela Administração Regional do Plano Piloto | Foto: Divulgação

A prefeita da quadra, Lourdes Baldez, agradeceu o empenho da administração em devolver o espaço esportivo à população. “O esforço conjunto da equipe para entender as especificações do Plano Piloto e captar recursos que há muito tempo não eram alocados para a nossa RA foi um grande acerto do GDF e estamos colhendo os frutos disso”, comemorou.

“Essa quadra estava muito abandonada, assim como a maioria dos equipamentos públicos do Plano Piloto. Foi um compromisso meu e do governador Ibaneis Rocha cuidar melhor do Plano Piloto, voltando a alocar mais recursos nessa região administrativa”, disse a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro.

*Com informações da Administração Regional do Plano Piloto do DF