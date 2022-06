Governo de SP entrega viaturas da Defesa Civil aos municípios do Estado

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia participou nesta quinta-feira (9) do lançamento da Operação Estiagem 2022 no Estado. Em razão do período mais seco do ano, marcado pela falta de chuvas e baixa umidade relativa do ar, a Operação, realizada pela Defesa Civil Estadual, vai atuar no combate a focos de incêndios de área de vegetação nos municípios paulistas. Neste ano, a Operação teve início em 1º de junho, com término previsto para 30 de setembro.

“O esforço que nós estamos fazendo aqui, não só de manter nosso estado protegido onde as coisas estão funcionando e estão caminhando bem, mas também de lutar por aquilo que a gente acredita que é justo e correto para o nosso estado de São Paulo e a alegria de compartilhar esses momentos aqui da Defesa Civil que é mais um dos orgulhos que nosso estado tem”, disse Rodrigo Garcia.

A Operação Estiagem acompanha a fase vermelha (mais crítica) da Operação Corta-Fogo, que é desenvolvida pela Secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente, com apoio da Defesa Civil do Estado e outras instituições ligadas a Secretária de Segurança Pública, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e Comando de Aviação da Polícia Militar.

Na ocasião, o governador também entregou 24 veículos para as Defesas Civis dos municípios de Alumínio, Araçariguama, Atibaia, Campinas, Cosmópolis, Elias Fausto, Holambra, Iperó, Itapira, Lindoia, Marília, Mogi Guaçu, Pedreira, Piracaia, Rio Claro, Salto de Pirapora, Santa Cruz da Conceição, Santo Antônio da Posse, São Paulo, São Roque, Tatuí, Valinhos e Vinhedo

“O governo do Estado investiu 76 milhões, o maior investimento público da história e nunca ocorreu na Defesa Civil do Estado. É o momento da gente agradece por tudo o que o senhor tem feito pelo Sistema Estadual da Defesa Civil”, comentou o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil Estadual, Cel PM Henguel Pereira.

A ação de equipar os municípios paulistas teve início em 2020, por meio de uma ação inédita da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, conforme o Decreto nº 64.849/20. Desde o início, com investimentos diretos do Governo do Estado, serão beneficiados 408 municípios paulistas, que receberão 474 viaturas (4×4 ou 4×2) e aproximadamente 7 mil itens, entre equipamentos e materiais.

Durante o evento, também foi firmado convênio entre o Governo de SP com treze cidades para realização de obras preventivas e recuperativas, para medidas importantes de desenvolvimento local. Ao todo serão investidos cerca de R$ 14,7 milhões nestas obras. O mapeamento das áreas de risco é um instrumento fundamental para o planejamento das ações de prevenção aos desastres, permitindo identificar os locais mais suscetíveis a deslizamentos de terra, inundações e rompimento de barragens.