Governador e secretário de Esportes recebem seleção de Futsal Down, bicampeã do mundo

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Governador Rodrigo Garcia e o secretário de Esportes do Estado, Thiago Milhim receberam, nesta quinta-feira (9), atletas e integrantes da comissão técnica da seleção Brasileira de pessoas com síndrome de Down.

O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e homenageou a equipe bicampeã mundial. Em abril, a equipe brasileira venceu a Argentina por 5 a 1 na decisão disputada em Lima, no Peru.

“Fiz questão de receber vocês para cumprimentar vocês pelo bicampeonato mundial. E vencendo a Argentina no último jogo”, declarou Rodrigo. “Muitas das ações do esporte são municipalizadas, mas o Estado tem também várias ações diretas. A Secretaria de Esportes está à disposição para esse papo com o Governo de São Paulo, a gente sabe da importância do esporte para a inclusão”, acrescentou.

Das três edições do Mundial de Futsal Down, as duas últimas vencidas pelo Brasil de forma invicta. Os destaques da final em Lima foram o artilheiro Júlio, que marcou quatro gols, e Renato Gregório, capitão do time e melhor jogador da competição. Ambos dividiram a artilharia do Mundial, com 20 gols cada. O Brasil teve o melhor ataque (50 gols) e a melhor defesa (4 gols sofridos).

O secretário de Esportes elogiou os atletas e o trabalho da equipe brasileira. “Temos nos empenhado todos os dias com o governador Rodrigo Garcia para que exemplos como esse se multipliquem em São Paulo. A comissão técnica e atletas que estão aqui nesta cerimônia são prova viva de que o esporte inclui, transforma e modela uma sociedade mais justa”, concluiu Milhim.