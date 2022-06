Unidade móvel oferece exames de paternidade e DNA no Jardins Mangueiral

Moradores de São Sebastião, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral e têm até esta sexta-feira (10) para aproveitar os serviços do governo com mais agilidade e próximo de suas residências. Isso porque a unidade móvel do Na Hora está na região, mais precisamente no Centro de Práticas Sustentáveis, no Jardins Mangueiral, com atendimento das 9h às 17h.

Estacionada no Centro de Práticas Sustentáveis, no Jardins Mangueiral, a unidade móvel do Na Hora oferece serviços de diversos órgãos do GDF e vai atender a população do Jardim Botânico, Jardins Mangueiral e São Sebastião até esta sexta-feira. O horário de funcionamento é das 9h às 17h | Fotos: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

A carreta oferece serviços da Caesb, Neoenergia, Secretaria de Economia, Detran, BRB (mobilidade e conveniência), Procon, Polícia Civil e Defensoria Pública. O agendamento da emissão do RG e serviços de investigação de paternidade, exames de DNA, guarda (regulamentação ou alteração) e divórcio (consensual ou litigioso) são algumas das opções para quem procurar a unidade móvel. Corte de cabelo e aferição de temperatura também podem ser feitos no local.

A aposentada Maria do Carmo foi agendar a emissão do RG de dois netos, de 14 e 10 anos

Uma das pessoas a procurar a estrutura foi a aposentada Maria do Carmo, de 83 anos. Há seis anos ela mora no Jardins Mangueiral e aproveitou a chegada da carreta para agendar a emissão de RG dos netos Rafael, 14 anos, e Cauã, 10. “Adorei a iniciativa. Moro aqui perto, e fica mais fácil para agendar o serviço. Não troco o Jardins Mangueiral por nada e acho legal que essa iniciativa vá para outras cidades”, disse.

Aproveitando as facilidades da unidade móvel, o barbeiro Arthur Alcides aproveitou para cortar o cabelo

Já o barbeiro Arthur Alcides, 18 anos, aproveitou a carreta para, justamente, cortar o cabelo. “Muita gente não tem condições de se deslocar ou até de arcar com serviços. Esse tipo de ação agiliza a vida de quem precisa”, avalia.

Adquirida em 2021, a carreta faz parte de ações do GDF para modernizar e melhorar a prestação dos serviços do Na Hora. Desde que foi inaugurada, em fevereiro deste ano, a unidade móvel já realizou mais de 10 mil atendimentos e passou por Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, Itapoã, São Sebastião, Estrutural, Planaltina, Incra 9, Varjão, Guará e Sobradinho II.

O secretário Jaime Santana elenca 14 parcerias que prestam serviços essenciais para a população

“A carreta viabiliza esse movimento em todo o DF, atendendo a população. É, sem dúvida, um dos serviços mais democráticos do governo. Contamos com 14 parceiros aqui, hoje, prestando serviços essenciais para a população, percorrendo uma cidade diferente a cada semana”, afirma o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Infraestrutura para Jardins Mangueiral

Inaugurado com pouca infraestrutura, aos poucos Jardins Mangueiral tem sua realidade transformada com a chegada de equipamentos públicos. O primeiro foi a unidade básica de saúde (UBS) inaugurada em maio de 2021, com alcance de atendimento a 20 mil pessoas.

Em maio deste ano, o GDF iniciou a construção da primeira escola pública do Jardins Mangueiral. A unidade terá dois pavimentos, 18 salas de aula e capacidade para atender 1.320 estudantes do sexto ao nono ano, em dois turnos. Com investimento de R$ 11,9 milhões, a obra tem previsão de ser concluída em setembro de 2023.

Além dessa escola, foram licitadas as obras do Centro de Ensino Fundamental (CEF), destinado a alunos do sexto ao nono ano, e de uma escola classe, que vai do primeiro ao quinto ano, ambas para começarem a sair do papel ainda em 2022. Também está em processo de licitação a construção de um Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) para atender crianças de 4 meses a 3 anos de idade.

Outras obras vêm sendo executadas e planejadas para a região. A reforma da DF-463, principal via de ligação ao Plano Piloto, é uma delas. Em dezembro do ano passado, o governador Ibaneis Rocha autorizou a duplicação da EPCT (DF-001), no trecho entre a DF-027 e a DF-025, em uma área onde há muitos condomínios residenciais.

Além dessa obra, que está em andamento, o GDF entregou trecho da duplicação da DF-140 e prepara-se para lançar a obra do viaduto do Jardim Botânico, na altura do Balão da Escola Superior de Guerra, antiga Escola de Administração Fazendária (Esaf). Investimentos que, somados, ultrapassam os R$ 70 milhões.