Áreas de cinco regiões ficam sem energia nesta 6ª (10) para manutenção

Diversos serviços de manutenção da rede elétrica provocarão, nesta sexta-feira (10), o desligamento programado de energia em cinco regiões do Distrito Federal. Os trabalhos serão feitos em Sobradinho, no Gama, em Ceilândia, Samambaia e São Sebastião. A interrupção é procedimento de segurança para evitar o risco de acidentes.

Em Sobradinho, serão feitos dois trabalhos diferentes, em horários distintos. Das 8h30 às 16h, a divisão de circuito e instalação de transformador deixarão sem energia as AR 10 (conjunto 2, lotes 28 e 31, e Conjunto 13, Lote 1) e 13 (áreas especiais 1 e 3), além das QRs 10 (conjuntos 4, lotes 3, 4 e 7; e 6, lotes 1, 5,6, 8, 10, 12 e 14) e 13 (Avenida Central, conjuntos 3, Lote 5; 5, Lote 3; e 7, Lote 2). E, das 12h30 às 16h, serão afetadas as áreas especiais 21, 22/23 e 28 devido à substituição de THV para remoção de pontos quentes.

No Gama, a substituição de rede de baixa tensão convencional por rede isolada vai interromper o fornecimento de energia no Núcleo Rural Engenho das Lajes, chácaras Vale do Engenho e Roriz, lotes 18, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 39, 40, 40-A, 41 a 43, 43-A, 45 a 47, 49-B, 50 a 52, 54 a 58, 58-A, 59 a 63, 63-A, 65 a 67, 69, 71, 72, 72-A, 72-B, 73, 73-A, 74, 75, 79; na Avenida Brasília, lotes 1 e 2; Rua das Lages, lotes 3 a 5; na Rua Maciel, Lote 8; na Rua Oliveira, Lote 2; na Rua São José, lotes 40, 52 73-B e 77; na Rua São Bento, lotes 3, 28 e 28-B; na Rua Dr. Gotardo, lotes 5, 15 e 19; na Rua Nossa Senhora Aparecida, Lote 4, e na Rua Rosa Lopes, Lote 13.

As EQNPs 30/34 (quiosque Tapioca das Comadres) e 32/36, e a QNP 34 (Conjunto A, Lote 5), em Ceilândia, ficam sem energia das 8h30 às 13h, para substituição de cruzeta.

Em Samambaia, a instalação e extensão da rede de média tensão e a remoção de gambiarras interrompem o fornecimento de energia no Núcleo Rural Buriti Tição, na DF-280, chácara Azulão, das 8h30 às 15h.

O lançamento de rede será feito em São Sebastião, das 9h30 às 17h, deixando sem energia as seguintes localidades: Morro da Cruz, chácaras 7 a 9, 10-B, 11, 12, 19, 21, 61, 61-A, 62, 65, 66, 70, 72, 75, Buritis, Canaã, Paineiras, Recanto, Santa Maria, Vovó Nica, das Orquídeas, Ouro Verde, Paraty; conjuntos 8 (Chácara 21, lotes 40 e 41) e 26 (lote 11); quadras 4 (Rua 1, Lote 10), 6 (Lote 58, Rua 3, lotes 1-A e 8/17; Rua 4, Chácara 19, lote 26; Rua 5, Chácara 19; Rua 14, Lote 28; e Rua 15, Lote 6), 7 (Conjunto D), 9 (Lote 38), 15 (Rua 1, Lote 2), 19 (Rua 4, lotes 26-A e 31-B), 19 (Rua 4, lotes 15, 21 a 24, 27, 30, 36 a 38, 41 e 42), 33 (Rua 4, Lote 95) e 61 (Lote 11, Rua 1). Também ficam sem energia as chácaras 44, 45 e 47 a 49.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.