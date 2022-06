Minas Láctea 2022, em julho, terá formato híbrido: presencial e on-line

O Minas Láctea, evento que reúne a cadeia leiteira de Minas Gerais, retorna ao formato presencial em 2022. Entre os dias 12 e 14/7, os cinco eventos que integram a programação serão realizados em Juiz de Fora (MG).



A feira é produzida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária Minas Gerais (Epamig) , por meio do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (Epamig/ ILCT) .

Erasmo Pereira / Epamig

O 35º Congresso Nacional de Laticínios (CNL), a 41ª Semana do Laticinista e os julgamentos do 45º Concurso Nacional de Produtos Lácteos (CNPL) vão ocorrer na Epamig / ILCT. Já as exposições de máquinas, equipamentos, embalagens e insumos para a Indústria Laticinista (Expomaq), de Produtos Lácteos (Expolac) e a premiação do CNPL serão no Expominas/JF.



Programação



O Congresso Nacional de Laticínios terá como tema "Sustentabilidade na cadeia de lácteos: avanços, tendências e desafios" e contará com 14 palestras ministradas por representantes de indústrias, universidades e associações ligadas à cadeia produtiva de lácteos, além da apresentação de quatro comunicados técnicos e de sessões diárias de pôsteres.



A programação ocorre de terça-feira a quinta-feira (12 a 14/7), das 8h às 12h40. Os conteúdos também serão disponibilizados virtualmente, para os participantes que se inscreverem nessa modalidade.



A Semana do Laticinista vai apresentar uma série de cursos de curta duração (4 ou 8 horas), conduzidos por empresas e profissionais de destaque no setor. As inscrições para o CNL e para a Semana do Laticinista começam no dia 20/6 pelo site minaslactea.com.br , no qual é possível consultar a programação de palestras e de cursos.



Expomaq e Expolac



Cerca de 80 empresas de equipamentos, embalagens e insumos para a indústria de lácteos estão confirmadas na 46ª Expomaq.“Depois de três anos (o último evento presencial foi em 2019), esperamos manter as médias de público (12 mil participantes) e de negócios das edições anteriores (R$ 220 milhões). Os expositores também estão otimistas e os resultados de outros eventos motivam essa expectativa”, avalia o coordenador-geral do Minas Láctea, Clenderson Corradi.



As negociações de espaços continuam e os interessados em expor podem entrar em contato pelo e-mail: joao.prado@epamig.br ou telefones (31) 3489-5063 / (31) 98774-8382 (João Bosco Lott Prado).



Os produtos derivados do leite têm um espaço próprio no Minas Láctea, trata-se da Expolac, considerada uma importante vitrine do setor. Além da área comum, a exposição contará com estandes exclusivos nos quais os laticínios poderão apresentar e promover degustação de seus produtos. Os interessados em expor podem entrar em contato com o coordenador da Expolac, Nelson Tenchini, pelo e-mail: tenchini@epamig.br .

Erasmo Pereira / Epamig



Concurso nacional



O CNPL vai avaliar lácteos de 12 categorias: Queijo Prato Lanche 3 quilos, Provolone Defumado, Gouda, Requeijão Cremoso, Parmesão, Reino, Minas Padrão, Gorgonzola, Cottage, Manteiga de Primeira Qualidade, Doce de Leite Pastoso e Produto Inovador (qualquer lácteo que se destaque por uma característica diferenciada).



O julgamento será feito por profissionais de universidades, indústrias e dos serviços de inspeção federal, estadual e municipal, considerando atributos sensoriais como aspecto global, cor, textura, odor, aroma, consistência e sabor.



As inscrições de produtos estão abertas até o dia 8/7 ( confira aqui o regulamento). As avaliações serão na Epamig ILCT, nos dias 12 e 13/7, sem a participação do público. A premiação será no Expominas JF na quinta-feira (14/7).