UEA realiza aula inaugural da Pós-Graduação em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos

Objetivo é formar profissionais especializados, capazes de desenvolver jogos eletrônicos para os mais diversos dispositivos eletrônicos

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio doLaboratório de Tecnologia, Inovação e Economia Criativa da UEA (Ludus Lab), realiza a aula inaugural da Pós-Graduação em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos, às 18h, na sexta-feira (10/06), na sala B-9 da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), zona centro-sul de Manaus.

O coordenador do curso de especialização, Jucimar Maia Jr., explicou que o segmento de jogos eletrônicos representa um mercado em plena expansão, exigindo profissionais cada vez mais especializados nessa área. “A realização da terceira turma do curso visa atender a esta grande demanda por profissionais habilitados para o desenvolvimento de jogos eletrônicos nas empresas privadas, institutos de pesquisas e startups”, destacou.

Jucimar informou ainda que os alunos egressos das duas turmas anteriores conseguiram bons reposicionamentos no mercado, passando a trabalhar em estúdio de jogos eletrônicos locais, nacionais e internacionais. Para se ter uma ideia do volume desse mercado, mundialmente, o setor tem uma movimentação de US$ 152 bilhões, e a fatia voltada para jogos específicos desenvolvidos para smartphone e tablet tem um faturamento de US$ 68,5 bilhões.

“Por isso, o principal objetivo é formar profissionais especializados, capazes de desenvolver jogos eletrônicos para os mais diversos dispositivos eletrônicos, com base na integração dos conceitos de game design, level design, matemática e física para jogos, frameworks de jogos, inteligência artificial, dentre outros”, detalhou ele.

Durante o curso, cada aluno poderá ser estimulado a explorar o seu potencial empreendedor, compreendendo o comportamento do público-alvo do setor, conhecer o momento ideal de lançamento de novo jogo eletrônico, bem como os de monetização do mesmo para cada plataforma.

O perfil dos alunos é composto por profissionais portadores de diploma de curso superior, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo de qualquer área do conhecimento, que tenham interesse em atuar na área de desenvolvimento de jogos eletrônicos. O curso tem duração de 15 meses, e as aulas são ministradas às sextas e sábados por uma equipe bastante qualificada de docentes.