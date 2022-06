Plano 1000: Secretaria da Fazenda discute projetos para Joinville

O secretário de Estado da Fazenda (SEF), Paulo Eli, recebeu nesta quarta-feira, 8, o prefeito de Joinville, Adriano Silva. Na pauta, ações do Plano 1000 que serão implementadas no município. A previsão é que Joinville receba R$ 604 milhões, ao longo de cinco anos.

“É a maior cidade do estado e uma das principais economias não apenas de Santa Catarina, mas do país. Vamos investir no planejamento, para que Joinville cresça com desenvolvimento ordenado, atraindo cada vez mais empresas de alto valor agregado e gerando mais empregos”, disse Eli.

Na última semana, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) o compromisso do Governo em disponibilizar R$ 11,8 milhões para Joinville, que serão usados na reforma da Unidade de Atendimento Imediato do Hospital São José, na pavimentação da Rua Waldemiro José Borges e na requalificação viária da Rua Santa Catarina. Em maio, foi publicada a autorização de R$ 900 mil para reforma, ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Willy Schossland. Os repasses serão liberados mediante a apresentação do resultado da licitação.

Pelo Plano 1000, os municípios catarinenses receberão recursos equivalentes a R$ 1 mil por habitante, conforme a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). O secretário da Fazenda reafirmou a intenção de realizar obras que busquem o desenvolvimento futuro de Santa Catarina. "Temos tanta burocracia para resolver as coisas, precisamos destravar o Estado, destravar o município. Assim conseguiremos investir em projetos que vão melhorar a vida dos catarinenses", destacou.