Edital convoca associações habitacionais interessadas no Reserva do Parque

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) convoca associações e cooperativas interessadas em apresentar demanda de candidatos ao empreendimento Reserva do Parque, no Recanto das Emas. A convocação consta do Edital de Chamamento Público nº 01/2022 , publicado noDiário Oficial do Distrito Federal(DODF) desta quarta-feira (8). O projeto prevê cerca de 5.750 mil moradias.

Para participar, é necessário que as cooperativas e associações credenciadas na Codhab estejam em dia com seus deveres estatutários, legais e financeiros, assim como as demais obrigações junto à companhia. Será destinada a cada entidade habitacional a mesma quantidade de unidades no empreendimento

A manifestação de interesse, assim como da demanda dos respectivos candidatos, cooperados/associados, deverá ser feita via aplicativo Codhab Cidadão e por ofício direcionado à companhia.

O prazo de recebimento dos anexos I, II e III do edital ( acesse aqui ) será de dez dias a contar da data da publicação do edital. A entrega deve ser feita em horário comercial no Protocolo da Codhab (Setor Comercial Sul, Quadra 6, Bloco A, Edifício Sedhab, Brasília-DF).

Critérios de participação

As demandas de candidatos que serão apresentadas pelas entidades, por meio de seus representantes, deverão obedecer aos critérios da Lei nº 3.877/2006 e demais legislações que versam sobre a Política Habitacional de Interesse Social.

A Codhab ressalta que as cooperativas e associações que manifestarem interesse em apresentar demanda estarão aderindo e concordando com todas as regras e condições estabelecidas no edital, comprometendo-se a cumprir as legislações aplicáveis ao caso.

Para conferir quais são as entidades habitacionais cadastradas na Codhab, clique aqui . A cooperativa ou associação que não concluir a apresentação da demanda de candidatos para o projeto no prazo estabelecido terá as vagas devolvidas à companhia para uma nova redistribuição.

*Com informações da Codhab