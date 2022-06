Wilson Lima entrega laboratórios de robótica em escolas estaduais de Apuí e Humaitá

Iniciativa compõe projeto Fazer para Aprender, do Educa+Amazonas

Mais dois municípios receberam laboratórios de robótica para atender estudantes da rede estadual de ensino. Nesta terça-feira (07/06), o governador Wilson Lima entregou duas unidades dosEspaços Makersem Apuí (a 453 quilômetros de Manaus) e Humaitá (distante 590 quilômetros da capital), na calha do rio Madeira.

Os espaços estão sendo montados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e começam a funcionar na próxima semana. Em toda a rede estadual, serão 100 unidades até o final de 2022.

Em Humaitá, a unidade de ensino contemplada foi o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Tarcila Prado de Negreiros Mendes. Para receber o laboratório em Apuí, a Escola Estadual Maria Curtarelli Lira foi adaptada.

Cumprindo agenda nos dois municípios, o governador Wilson Lima destacou a importância do investimento para a rede pública estadual de ensino.

“A gente tem feito isso em todas as escolas do estado do Amazonas, em cada município a gente vai implantar”, destacou o governador. “Os alunos vão ter acesso a programação de computador, laboratórios de ciências, física, química. São os alunos tendo acesso a impressoras 3D e outras tecnologias de ponta, e que antes não acontecia na escola pública. O que nós estamos fazendo é uma verdadeira revolução”.