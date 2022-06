ONG Cão Sem Dono faz feira de adoção em estação de metrô de São Paulo

Passageiros do Metrô interessados em adotar um animal de estimação e que passarem pela estação Ana Rosa, que integra as linhas Linha 1-Azul e 2-Verde, poderão conhecer hoje (8) e amanhã (9) os cãezinhos resgatados das ruas pela ONG Cão Sem Dono. Antes de serem colocados para adoção todos são vacinados e castrados e permanecem sob cuidados da ONG.

Os próprios voluntários da Cão Sem Dono estarão na estação para esclarecer as dúvidas dos interessados. Caso não seja possível tirar as dúvidas no local, quem quiser adotar um pet pode obter mais informações pelo site da organização. O serviço funcionará das 10h às 16h.

Para adotar um cãozinho da ONG Cão sem Dono é preciso ter mais de 24 anos e apresentar os documentos originais de RG e CPF, além de comprovante de endereço. É necessário também assinar um termo de adoção, se responsabilizando pelo animal por tempo indeterminado, ou seja, até o fim da vida. Todos os pretendentes passam por entrevista. Não é necessário pagar nada.

Segundo os responsáveis pela ONG, desde o início da parceria com o Metrô, há pouco mais de um mês, 32 cachorros já encontraram uma nova família nas feiras que são realizadas nas estações. Durante a pandemia de covid-19 o número de doações realizadas pela Cão Sem Dono caiu 70%.

A organização depende de colaborações para manter os estoques de ração, medicamentos e outros insumos, que tiveram uma queda de 40%, para manter os mais de 450 cães e 80 gatos resgatados.