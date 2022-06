Epamig abre inscrições para Azeitech on-line

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) divulgou a programação da edição virtual que dá sequência às atividades do segundo Azeitech. O evento, iniciado em 25/3 com a realização do 17º Dia de Campo de Olivicultura e da 7ª Mostra Tecnológica em formato presencial, no Campo Experimental de Maria da Fé, contará com painéis científicos on-line, entre os dias 21 a 23/6. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo site.



“Nessa segunda parte, a programação será repleta de diversos assuntos relacionados à olivicultura. No primeiro dia, o foco será a produção de azeitona em conserva. O segundo será dedicado às mulheres na olivicultura. Já o último, 23/6, será dedicado ao azeite de oliva e, entre outras atrações, haverá troca de experiências com o azeitólogo português Nuno Rodrigues, que além do trabalho em seu país falará sobre sua vivência nos olivais brasileiros”, adianta o coordenador-geral do evento, Luiz Fernando de Oliveira.



A programação de 21/6 está dividida em dois painéis. O primeiro, com o tema “Experiências na produção de azeitonas de mesa na Espanha”, tem como convidada Nuria Yánes Gonzáles, diretora técnica da Cooperativa Agrícola Espanhola Almazarras de la Subbética e a participação do consultor gastronômico Marcelo Scofano. O segundo painel “Experiências na produção artesanal de azeites e azeitonas de mesa na Serra da Mantiqueira”, terá a presença dos olivicultores Vanessa Bianco (Olivais Gamarra) e Ana Morita e João Ricardo (Olivas Vikas), de Baependi/ MG. A mediação será de Pedro Moura, integrante da Comissão Organizadora do Azeitech.



Assim como na primeira edição, em 2021, a programação da quarta-feira (22/6) será dedicada à participação das mulheres na cadeia produtiva da Olivicultura. A moderação será da doutora em Botânica Aplicada, Carolina Ruiz Zambon. Na oportunidade, a azeitóloga Ana Beloto vai lançar o livro “Azeite-se” e participar de um bate-papo com a professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Isabel Casper Machado, e com a diretora da revista Azeites e Olivais, Luciane Gomes.



Confira neste link a programação completa.



Além da programação ao vivo e da possibilidade de interação via chat com palestrantes e convidados, os visitantes virtuais do Azeitech 2022 terão acesso a vídeos de dicas técnicas no espaço Oliva Play e à Mostra Tecnológica com a presença das marcas patrocinadoras.



Realizado pela Epamig, o evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, da Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira (Assoolive), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) , do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) .