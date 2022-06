Quer usar o FGTS para comprar ações da Eletrobras? Prazo de reserva termina nesta quarta; tire suas dúvidas

O prazo da reserva de saldo para investir em ações com o FGTS, que teve início na última sexta-feira (3), acaba às 12h desta quarta-feira (8). O valor mínimo para a aplicação é de R$ 200, e o máximo, de até 50% do saldo disponível na conta do fundo.

O governo optou por realizar a privatização por meio de uma capitalização: a União vai oferecer novas ações da Eletrobras na bolsa de valores e, com isso, deixará de ser sua acionista controladora. A parcela do governo na empresa deve cair para 45% de participação.

A compra das ações será liberada a investidores institucionais e pessoas físicas. Trabalhadores podem comprar usando o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ), assim como aconteceu com as ações da Petrobras e da Vale .

Trabalhadores de qualquer setor que tenham recursos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) poderão utilizar parte desse saldo para comprar ações da Eletrobras . A compra se dará pelos chamados "fundos mútuos de privatização", dispositivo criado nos anos 2000 que já foi usado pelo governo na venda de papéis de outras estatais.

Os trabalhadores poderão usar até 50% do saldo de cada conta vinculada para comprar as ações.

Depois de investido, será preciso esperar pelo menos 12 meses para pedir o resgate das ações. O dinheiro então voltará obrigatoriamente para a conta do FGTS do trabalhador, que só poderá sacar nas condições previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria e aquisição de imóvel, entre outras.

O trabalhador vai poder pedir o resgate, total ou parcial, para usar na aquisição de moradia própria pronta ou em construção, no pagamento de parte das prestações e na amortização ou liquidação extraordinária de saldo devedor de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Nesse caso também não será preciso aguardar os 12 meses.

As reservas poderão ser feitas até as 12h desta quarta-feira (8) .

O uso do FGTS em privatizações já ocorreu anteriormente em três ocasiões: Petrobras , em 2000; Vale do Rio Doce, 2002; e Petrobras novamente, em 2010. Os fundos mútuos são administrados por instituições financeiras. No processo de desestatização da Eletrobras, foi estabelecido um teto de R$ 6 bilhões para o uso global dos recursos do FGTS na compra de ações na oferta pública. Se as aplicações superarem esse teto, será feito um rateio.

Desde o último dia 27, quando foi lançada a oferta de ações da Eletrobras, todo trabalhador residente e domiciliado no Brasil que possui conta vinculada ao FGTS, ativa ou inativa, já pode simular o saldo disponível para aplicação por meio do aplicativo FGTS.

Como fazer a reserva de aplicação?

Para fazer a reserva de aplicação no Fundo Mútuo de Privatização, é preciso acessar o app do FGTS ou da Caixa para liberar a autorização.

Veja como fazer pelo app da Caixa:

No aplicativo, você precisa autorizar o compartilhamento de dados das suas contas do FGTS. Assim, a instituição vai identificar qual o valor máximo de investimento que você pode fazer.

Na tela principal, é preciso clicar na opção "FGTS" .

Em seguida, clique na opção "Autorizar agente financeiro FGTS" .

Por último, escolha a opção "Fundos mútuos de privatização" e clique em consultar.

Ná página que vai abrir, você precisa selecionar a Caixa Econômica Federal como instituição financeira e clicar em continuar.

Aí você vai ler e aceitar os termos e clicar em continuar outra vez.

Depois disso, é só inserir sua assinatura eletrônica e você estará pronto para fazer a reserva.

Agora, veja os passos pelo app do FGTS:

Nesse app, você precisa clicar no menu "Mais". E, em seguida, na opção "simulador de aplicação no FMP-FGTS".

Depois, você precisa autorizar o fundo FMP-Eletrobras a realizar a consulta das suas contas FGTS e a efetuar a reserva dos valores para aplicação.

Depois, você vai ler e aceitar os termos.

Na página seguinte, é a vez de selecionar uma administradora (Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Daycoval, Genial Investimento, Itaú, Safra, Santander e XP Investimento) . A participação nos fundos mútuos de privatização pode ocorrer de forma individual ou por intermédio de Clube de Investimento (CI-FGTS) administrado por instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Agora que a liberação foi feita, é necessário realizar a reserva da compra, pelo aplicativo ou site da administradora que você selecionou.

Veja como fazer se você selecionou a própria Caixa:

No aplicativo da Caixa, escolha a opção "investimentos".

Na tela seguinte, clique em "Reserva FMP".

Depois, selecione a opção "Recursos FGTS".

Na próxima tela, vão aparecer todas as contas do FGTS disponíveis e o recurso máximo que pode ser aplicado de cada uma delas. Clique em continuar.

Então você precisa habilitar a conta (ou as contas) que deseje usar para essa aplicação e clicar em continuar.

Aí é só informar o valor que você quer investir e clicar em "Próximo".

Então você vai ler e concordar com os termos de adesão e clicar em "Continuar".

Depois disso, é só inserir sua assinatura eletrônica e a reserva estará feita.

A Caixa informou ainda que "somente após decorridos 12 meses da data da aplicação poderá haver retratação com consequente retorno do investimento ao FGTS". Para que isso ocorra, a solicitação será efetuada pelo próprio titular da conta vinculada à administradora do FMP-FGTS ou CI-FGTS.

Quais serão os rendimentos?

Os fundos de privatização podem ser uma alternativa para o trabalhador que procura melhorar o rendimento de seus recursos. Porém, não há garantia de que isso acontecerá. Por lei, o FGTS tem rendimento de 3% ao ano.

Nos últimos anos, porém, os trabalhadores receberam também parte dos lucros do Fundo de Garantia, que resultam dos juros cobrados de empréstimos a projetos de infraestrutura, saneamento e crédito da casa própria. A distribuição melhorou o rendimento dos recursos depositados no fundo.

Em 2020, com a distribuição aos trabalhadores do lucro do FGTS, o rendimento foi de 4,52%. Em 2019, considerando o adicional da distribuição de lucros, o rendimento foi de 4,90%. Em 2018, chegou a 6,18%.

De acordo com análise da XP, compensou ter investido na diversificação de carteiras com os recursos do FGTS nas operações anteriores (Petrobras e Vale do Rio Doce).

"Os investidores que deixaram seus recursos investidos apenas no FGTS tiveram retorno de 136,09% [2002 a 2022]. Para o investidor que colocou recursos em FMP simulado da Vale da Rio Doce, uma das opções que foi oferecida no mercado, teve retorno de 2.235,13%. Para o investidor que colocou recursos no fundo simulado da Petrobras, outra opção oferecida a mercado, teve retorno de 649,36% no mesmo período", informou a corretora.

Quais as características dos papéis das elétricas?

Atualmente, há mais de 30 empresas do setor de energia listadas na B3. As empresas atuam nos setores de geração, transmissão e distribuição, podendo atuar em mais de um. A Eletrobras, por exemplo, atua tanto na geração quanto na transmissão.

Os papéis das elétricas são considerados menos arriscados por envolver empresas com contratos longos de concessão e por se tratar de um serviço essencial. Por terem receitas, margens e lucros mais previsíveis, são consideradas porto-seguro em momentos de crise e boas pagadoras de dividendos.

O país continua demandando investimentos robustos no setor. No Brasil, o sistema nacional ainda é muito dependente da geração de energia das hidrelétricas, mas vem registrando um avanço da energia eólica e solar, em meio à necessidade de ampliação do modelo de produção mais sustentáveis.

Qual é a diferença entre os tipos de ação? Qual vai ser oferecida?

Há dois tipos de ação da companhia: ELET3 e ELET6. A primeira, terminada em 3, corresponde às ações ordinárias, que dão direito a voto. “Além disso, em caso de venda da empresa, esse tipo de papel também garante ao acionista parte do valor obtido pela negociação”, explica Fabio Louzada, analista CNPI e fundador da escola de educação financeira Eu me banco.

Já a ELET6 corresponde às ações preferenciais da classe B. Isso significa que quem as compra tem preferência no recebimento de dividendos. Por outro lado, elas não dão direito a voto.

Nesta oferta inicial, apenas as ações ordinárias estão disponíveis. “Serão vendidas as ações ELET3, pois assim a União abrirá mão do controle, privatizando a companhia via oferta de ações”, diz o economista.

Quanto vale a Eletrobras?

O valor de mercado atual da Eletrobras é de R$ 65,7 bilhões, considerando a cotação de fechamento das ações no dia 3 de junho. O valor representa um salto de 25,7% na comparação com o fechamento de 2021. A máxima histórica foi registrada em junho de 2021, quando a companhia foi avaliada na Bolsa em R$ 74,5 bilhões, segundo dados da provedora de informações financeiras Economatica.

Essa valorização recente foi especulação?

Não necessariamente. As ações da Eletrobras tiveram uma valorização considerável em 2022. Do início do ano até o fechamento de mercado da última sexta-feira (3), os papéis da empresa tinham alta de 28,2% em ELET3 e 31,7% em ELET6.

Mas outras empresas do setor elétrico também vão bem na Bolsa neste ano. Isso acontece porque é comum que investidores procurem ativos dessas empresas em momentos de mercado mais turbulento. É o que se chama no jargão de “empresas defensivas”.

Essa atenção se deu porque os contratos de empresas de energia são, em geral, de longo prazo e reajustados pela inflação. Assim, há uma rentabilidade mais constante mesmo em momentos difíceis da economia.

De fato, a Eletrobras sobe mais que as outras com a perspectiva de privatização. Hoje, a energia produzida por parte das usinas da estatal é vendida aos consumidores a valores mais baixos que os praticados pelo mercado. Com a privatização e a retirada das usinas desse regime, a Eletrobras poderá ampliar sua receita com a venda de energia a preço de mercado (mais alto).

“É difícil quantificar quanto dessa valorização recente tem efeito apenas das perspectivas de privatização. Mas, sim, o mercado ‘precificou’ um cenário mais positivo, tendo em vista que as chances de mudanças acontecerem são muito altas”, diz João Daronco, analista da Suno Research.

Isso significa que as ações não devem se valorizar muito no curto prazo?

Para João Daronco, analista da Suno Research, a valorização recente da Eletrobras diminui a “margem de segurança” do investimento. Em outras palavras: quando você compra uma ação que se valorizou há pouco tempo, ela tende a ter um “teto” mais baixo para subir em volume interessante para o acionista.

Mas há duas considerações: o rendimento do FGTS é bastante baixo, o que torna mais possível ter um investimento mais rentável nas ações da Eletrobras. Outra, é que aplicações em renda variável são mais aconselháveis para quem pretende carregar esse investimento por um prazo mais longo.