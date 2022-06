Pesquisa por Amostra de Domicílio será apresentada em Taguatinga

Mais que um raio-x da população brasiliense, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (Pdad) serve de referência para a aplicação de políticas públicas em várias áreas: da social à econômica, da segurança à mobilidade. E para que os números desse importante levantamento cheguem realmente à ponta, a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) tem realizado uma série de apresentações nas cidades.

A população e os administradores regionais devem ficar atentos à Unidade de Planejamento Territorial (UPT) da qual sua cidade faz parte. Cada UPT aglutina um grupo de cidades. Para otimizar tempo, as apresentações são feitas numa cidade-sede.

Nesta quarta-feira (8), às 10h, será a vez da UPT Oeste, que reúne Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Sol Nascente, Pôr do Sol e Taguatinga. Esta última será a anfitriã do evento de apresentação, cedendo seu auditório, que fica localizado na sede da administração regional, na Praça do Relógio.

Os interessados podem acompanhar também ao vivo pelo canal da Codeplan no YouTube .

*Com informações da Codeplan