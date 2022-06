Trabalho social das igrejas da Estrutural é reconhecido

O governador Ibaneis Rocha participou, na noite desta segunda-feira (6), do 23º aniversário da sede do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev-DF) da Estrutural. O evento contou com centenas de pessoas para um momento de celebração de fé e solidariedade e para marcar o papel social das igrejas, simbolizado com a entrega de medalhas a líderes religiosos da Estrutural.

Para o governador Ibaneis Rocha, as igrejas complementam o papel social do Estado, alcançando um número ainda maior de pessoas | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Em seu discurso, Ibaneis falou da importância de todas as religiões para a população, e também das medidas que o governo local tomou para apoiar as igrejas e templos religiosos.

Para o governador Ibaneis Rocha, as igrejas complementam o papel social do Estado, alcançando um número ainda maior de pessoas. “A igreja chega em locais onde o governo não consegue chegar. O governo tenta chegar com todos os programas sociais, com toda a questão social, mas as igrejas chegam em locais onde não chegamos”, disse o governador Ibaneis Rocha.

“Abrimos os nossos corações para as igrejas com a certeza de que todos só querem o bem desta cidade. Não dá para tratar mal quem só quer o bem. Por isso abrimos as portas do nosso governo para todas as religiões”, acrescentou o governador.

Na atual gestão do governo, foram abertos na Estrutural o Complexo de Reciclagem – um dos maiores da América Latina –, unidade do Na Hora, da Agência do Trabalhador e um posto de atendimento da Codhab, e inaugurada a 8ª Delegacia de Polícia. Também foram instalados abrigos de ônibus e papa-lixos e reformado o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da cidade.

O aniversário do Copev foi comemorado na Assembleia de Deus das Oliveiras e contou com líderes religiosos e fiéis da cidade. No encontro, o presidente da Copev-DF, Josimar Francisco da Silva, recordou que o GDF permitiu que as igrejas mantivessem as portas abertas durante a pandemia, o que, segundo ele, foi essencial.

De acordo com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), mais de 800 mil evangélicos vivem no DF, o que equivale a 30,8% da população

“Foi um grande apoio do governo para todas as religiões manter as igrejas abertas na pandemia. Foi uma decisão sensata, nós cumprimos à risca os protocolos, e graças a esse feito, é que mantivemos as igrejas funcionando. Se não, muitas delas estariam fechadas e não teriam desenvolvido o seu papel social”, elogiou Josimar Francisco da Silva.

Após visitar a Estrutural, Ibaneis Rocha compareceu a Vicente Pires, onde esteve com o Grupo Central das Igrejas Independentes, também de público evangélico. De acordo com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), mais de 800 mil evangélicos vivem no DF, o que equivale a 30,8% da população.