Programação especial marca Semana do Meio Ambiente

Dentro das atividades da Semana do Meio Ambiente, o Governo do Distrito Federal (GDF) preparou uma programação especial para esta terça-feira (7) na Rodoviária do Plano Piloto. Será o Dia D da Semana do Meio Ambiente. Cerca de 70 voluntários dos órgãos do GDF e parceiros estarão, das 9h às 18h, realizando ações voltadas à conscientização socioambiental e à correta separação dos resíduos.

Mobilizadores do SLU vão distribuir panfletos e orientar sobre a correta separação dos resíduos, além de explicar o funcionamento do aplicativo SLU Coleta DF | Foto: Divulgação/SLU-DF

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) estará com mobilizadores distribuindo panfletos, orientando sobre a correta separação dos resíduos e explicando o funcionamento do aplicativo SLU Coleta DF. Já o Projeto Reciclotech estará no local com um ônibus para a coleta de lixo eletroeletrônico, além de oferecer corte de cabelo e pintura de rosto para quem for prestigiar o evento.

O caminhão da empresa Zero Impacto estará presente para divulgação da coleta domiciliar de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. E a Caesb também marca presença, demonstrando o ciclo da água, que é um recurso natural essencial e que precisa ter um uso mais consciente pela população.

Para trazer mais descontração, também haverá atração musical com o grupo Vozes da Indústria, intervenções teatrais e várias surpresas para interagir com o público.

As ações de sensibilização e mobilização socioambiental do Dia D da Semana do Meio Ambiente estão sendo coordenadas pelas secretarias de Ciência e Tecnologia (Secti), do Meio Ambiente (Sema) e DF Legal e pelo SLU, com apoio da Programando o Futuro, Zero Impacto, Rede Alternativa de Catadores, Centcoop e outros parceiros.

Programação

Ações na plataforma inferior (manhã)

– 9h: Musical Vozes da Indústria – Sesi-DF (em frente às catracas do Metrô)

– 9h às 18h: Mobilização e distribuição de material informativo da coleta seletiva

– 9h30: Intervenções teatrais sobre o descarte de eletroeletrônicos

– 10h30 às 11h30:Flash mobe lixeira falante

Exposição na plataforma superior (em frente ao Conic):

– Ônibus do Reciclotec: coleta de eletroeletrônicos, corte de cabelo e pintura de rosto

– Ônibus da Caesb: Expresso Caesb com o Ciclo da Água

– Caminhão da Zero Impacto: coleta domiciliar de eletroeletrônicos e eletrodomésticos

Serviço

Dia D da Semana do Meio Ambiente

– Data: 7/7

– Horário: 9h às 18h

– Local: Rodoviária do Plano Piloto

*Com informações do SLU