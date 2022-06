Águas Claras concentra a maioria das vagas de emprego nesta terça (7)

Com salário de até R$ 3 mil, as 14 agências do trabalhador oferecem 195 vagas de emprego para esta terça-feira (7). A cifra mais alta será paga para o cargo de mestre de obras, cujo posto de trabalho será na Asa Norte. Além disso, em Águas Claras há 60 vagas para operador de caixa, 15 para empacotador e 14 para fiel de depósito. Os salários para essas três funções são de R$ 1.355, R$ 1.212 e R$ 1.565,20, respectivamente.

As oportunidades de emprego são para diversas regiões do Distrito Federal, sendo 133 para trabalhar em Águas Claras. No Paranoá, há 12 vagas, sendo 10 para vendedor pracista com salário de R$ 1.212 e duas para supervisor de vendas comercial, com ordenado de R$ 1,4 mil. Em Ceilândia, as oportunidades são para coletor de lixo, cujo salário ofertado é de R$ 1.367,28 e para supervisor de operações logísticas, com pagamento mensal de R$ 2.801,41.

A depender do cargo pretendido, há vagas específicas para quem tem algum grau de escolaridade comprovado ou não, além de cargos exclusivos para pessoas com deficiência, no Guará, como duas vagas para ajudante de obras e salário de R$ 1.221 e outras duas para motorista de caminhão com pagamento mensal de R$ 1.870.

Essas e outras vagas podem ser consultadas aqui . Ficou interessado? O currículo pode ser cadastrado pelo aplicativo Sine Fácil ou em uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo não havendo interesse por nenhuma vaga do dia, existe a possibilidade de cadastro para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] . Há, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.