Estudantes de medicina lançam manual de queimaduras

A nova temporada da série sobre os bastidores de um hospital, Sob Pressão, da Globo, exibida na plataforma Globoplay, trouxe cenas estarrecedoras de vítimas de queimadura. Não foi gratuito. Trata-se de tema contundente, sobretudo porque, nesse dia 6, é celebrado em todo o país, o Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras, sendo este mês, o “junho laranja”, o período de prevenção e conscientização por melhorias em toda a linha de cuidado das queimaduras.

O Manual de Queimaduras para Estudante foi desenvolvido pelos alunos de Medicina da Liga de Emergência e Trauma da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), em parceria com a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) | Foto: Arquivo Agência Brasília

Os números falam por si. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), são um milhão de casos de queimaduras registrados todos os anos no Brasil. Desse total, 200 mil são atendidos nas emergências e 40 mil demandam hospitalização. Para facilitar a vida dos profissionais de saúde que estão começando na área, um material acessível foi desenvolvido pelos estudantes de Medicina da Liga de Emergência e Trauma da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), em parceria com a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ).

Com 18 capítulos e quase 200 páginas, o Manual de Queimaduras para Estudante , totalmente digital e gratuito, traz orientações básicas e importantes sobre a assistência em situações de urgência e emergência para o tratamento a pacientes, dados estatísticos sobre o tema, os principais tipos de acidentes nessa área, o perfil dos envolvidos, as formas de curativos e manejo das feridas, aspectos nutricionais do paciente, entre outras informações relevantes.

“Percebemos, durante as aulas, que existe pouco material de estudo sobre queimadura e, os que tinham, eram gigantescos, voltado para especialista” Isabella Liz Gonzaga Ferreira, estudante que participou do projeto

A motivação para a criação da cartilha foi a falta de material acessível sobre o tema no curso de medicina. Ao todo, quase 40 alunos da Escola Superior de Ciências da Saúde participaram da iniciativa. “Percebemos, durante as aulas, que existe pouco material de estudo sobre queimadura e, os que tinham, eram gigantescos, voltado para especialista”, lembra Isabella Liz Gonzaga Ferreira, uma das estudantes que participaram do projeto. “Vimos então a necessidade de fazer um material que realmente tivesse todas as informações necessárias para um estudante de medicina ou qualquer profissional da saúde saber”, esclarece.

Interessados na publicação podem acessar a página da Sociedade Brasileira de Queimaduras e da Escola Superior de Ciências da Saúde. “Embora tenha sido escrito por estudantes e esse seja o público-alvo, o manual tem muito valor para profissionais de saúde no geral”, destaca Derek Chaves Lopes, um dos organizadores do manual, que cursa o último ano de medicina na ESCS. “Isso porque é um material que engloba vários temas como cuidados nutricionais, curativos, aspectos psicossociais e de sequelas de queimaduras, entre outros”, diz.