Operários do Túnel de Taguatinga produzem 8,9 mil placas de proteção

Mais do que produzir concreto, a usina que abastece o Túnel de Taguatinga fabrica outro importante item para a construção. Na área localizada a cerca de 100 metros do canteiro de obras, estão sendo feitas 8.900 placas multifuncionais. As peças protegem canaletas e fiações, além de serem usadas como passagem de segurança.

Produção de placas pelos operários do Túnel de Taguatinga | Fotos: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

As placas serão instaladas no espaço entre as paredes do túnel e asnew jerseys, muretas de contenção usadas para resguardar a estrutura da passagem subterrânea em caso de possíveis colisões. Nesse vão, passam as canaletas de escoamento da água e os cabos que levam energia elétrica para todo o túnel.

“É um trabalho cuidadoso, feito em várias etapas”, diz o pedreiro Bonfim Vicente Duarte

Além de proteger essas estruturas, as placas precisam ser fortes o suficiente para aguentar um eventual trânsito de pessoas sob sua superfície. No dia a dia, a passagem não será usada nem por especialistas nem por motoristas, mas precisará ser acessada em casos específicos.

“Se um cabo elétrico apresentar qualquer tipo de problema, ou se houver uma obstrução da canaleta de drenagem, um técnico terá que transitar pelo passeio de segurança”, comenta o engenheiro civil Bruno Almeida, responsável pela fiscalização na obra. “No caso de um incêndio dentro do túnel, por exemplo, o motorista precisará acessar essa passagem para alcançar o extintor.”

Instalação de placa entre a parede do túnel e a mureta de contenção

O pedreiro Bonfim Vicente Duarte tem se dedicado à tarefa de produzir as tampas há mais de 15 dias. Junto com um colega de obra, já confeccionou 421 unidades – cada uma delas com aproximadamente 50 cm x 1,1 m de medida.

“É um trabalho cuidadoso, feito em várias etapas. Primeiro, precisamos fazer a forma das placas. Dentro desse molde, colocamos ferragens para que as tampas fiquem bem reforçadas”, ensina Bonfim. “Depois de jogar o concreto, ainda precisamos sarrafear as peças – usamos uma grande régua de metal para deixar cada uma delas bem lisinhas.”