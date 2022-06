Wilson Lima anuncia laboratório de robótica em escola estadual de Urucará

Laboratório atenderá público por meio do projeto ‘Fazer para Aprender’

O governadorWilson Limaanunciou, no último sábado (04/06), mais uma unidade do Espaço Maker. Dessa vez, o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Pedro Falabella, no município de Urucará (a 261 quilômetros de Manaus), foi a unidade escolhida para receber o espaço. Só neste mês, 20 laboratórios foram entregues em todo o Amazonas.

O Espaço Maker é o local onde acontece o projeto “Fazer para Aprender”, iniciativa que integra o programa Educa+Amazonas, lançado em 2021. No laboratório, os alunos poderão experimentar as mais diversas áreas do conhecimento, pois o espaço conta com recursos para a elaboração de estações de robótica e eletrônica, carpintaria, corte e montagem, impressão 3D, pesquisa e leitura, realidade virtual e aumentada e projeção midiática.

Durante o anúncio, o governador destacou que o espaço é equipado com materiais que fazem a diferença no dia a dia. “É um laboratório em que a molecada terá acesso a tecnologia de ponta, eles terão acesso à impressora 3D. Os alunos terão a oportunidade de ter acesso às tecnologias na escola pública, no ensino público, e eu fico muito feliz de poder proporcionar isso para os jovens”, disse Lima.

O governador frisou, ainda, que a impressora 3D será um projeto inovador no futuro da educação. “A impressora é algo revolucionário. No futuro, não tão longe, os alunos poderão pensar em um desenho, em uma peça de xadrez e poderão imprimir isso. Chegará um momento em que, se você perder a tampa do controle remoto, você poderá ir no computador e imprimir uma nova. É esse tipo de tecnologia que os estudantes terão acesso na rede pública”, assegurou.



Novo Ensino Médio



Com o Espaço Maker, os estudantes da rede pública estadual desenvolverão metodologias ativas de aprendizagem em ambientes multi-instrucionais, o que será um diferencial na formação dos estudantes. A prática está incluída no Novo Ensino Médio (NEM), que está sendo implantado na rede pública de ensino

Além das estações, o projeto ainda contempla material didático e paradidático impresso, plataforma digital de acesso aos recursos midiáticos e formação docente.



Espaços Makers entregues



Ao todo, serão 100 laboratórios entregues para a rede estadual. Em junho, o Governo do Amazonas fará a entrega de 20 unidades. Desse total, seis unidades serão destinadas ao interior nos municípios de Tefé, Benjamin Constant, Codajás, Manacapuru, Iranduba e, agora, em Urucará. Outras três unidades já estão em funcionamento em Manaus: na EETI Maria Arminda, no Ceti João dos Santos Braga e no Ceti Dariana Correa Lopes.