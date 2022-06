Família esperava gêmeos, mas vieram três

Esta segunda-feira (6) promete ser de festa na casa da família Silva, no Setor Habitacional Água Quente. Depois de um parto inusitado, a família toda vai se reunir pela primeira vez. É o dia da alta da dona de casa Rosilene da Silva, 40 anos, e dos seus trigêmeos recém-nascidos.

Essa história teve um dos mais recentes capítulos na manhã de 31 de maio, quando Rosilene correu para o Hospital Regional de Samambaia (HRSam), onde daria à luz gêmeos – pelo menos era o que pensava. O parto, por cesárea, foi realizado sem intercorrências: Maria Cecília veio ao mundo às 11h03 e Maria Júlia às 11h04. Mas o destino reservava uma surpresa.

Rosilene, na verdade, estava grávida de trigêmeos e só descobriu depois do nascimento das meninas. Tanto ela quanto a equipe da maternidade do HRSam foram surpreendidas por Rafael, o terceiro dos trigêmeos, nascido às 11h05. “É meu bendito fruto”, disse a mãe, emocionada.

Rosilene, Damião e os três novos membros da família: agora, são oito filhos | Fotos: Tony Winston/Agência Saúde

Ela já tem experiência com gestação gemelar: há 11 anos, teve Marcelo e Camila. Casa cheia, aliás, lhe é familiar: além da dupla nascida há 11 anos e dos trigêmeos que chegaram recentemente, Rosilene é mãe de Ana Caroline, 20 anos, e de Miguel e Gabriel – respectivamente com 5 e 2 anos.

Durante as 37 semanas e cinco dias de gravidez, Rosilene fez quatro ecografias – nenhuma revelando a presença de três crianças. “E aí veio de surpresa o Rafael; ele estava escondido”, brinca. “Ainda não caiu a ficha, acho que vai demorar um pouquinho”. Maria Cecília nasceu com 46 cm e 2,99 kg, enquanto Maria Júlia veio ao mundo com 44 cm e 2,47 kg e Rafael, com 44,5 cm e 2,32 kg.

Para o pai da família, o salgadeiro Damião Silva, 39 anos, a emoção parece ter sido ainda maior. Como Rosilene teve que ir rapidamente para o hospital, ele só conseguiu chegar depois. O parto foi tão rápido que não deu tempo de assistir. “Agradeço à equipe da maternidade, que foi muito veloz e fez um atendimento ótimo”, afirma. “Todos cuidaram muito bem da Rosilene, e as três crianças nasceram bem e com saúde”.

Oito herdeiros

Com a chegada dos três bebês, agora são oito filhos. O casal não nega que é uma tarefa difícil, mas a alegria fala mais alto que a preocupação. “Quando a gente teve gêmeos, todo mundo falava: ‘nossa, vai ter que gastar tudo em dobro’”, lembra Rosilene. “Mas Deus é tão bom que nos providenciou tudo. Filho dá trabalho, não é um conto de fadas. Mas o amor alimenta a gente. Não falta nada, e nunca faltará”.

Damião reforça: “Vai ser trabalhoso sim, mas não devemos colocar as dificuldades em primeiro lugar. A vitória tem de vir acima de tudo”. Como prova de que as adversidades se superam, Rosilene cita o próprio Rafael. “Ele chegou sem nada, porque não estávamos esperando, mas já tem o que vestir. Aqui no hospital, providenciaram um kit e estão preparando itens para quando formos para casa.”

Rosilene e Damião vieram do Piauí e da Paraíba, respectivamente. Conheceram-se no Distrito Federal em 2003, estão juntos há 17 anos e se casaram há sete. “Vou continuar com ela para sempre”, diz o apaixonado Damião.

Primeiro caso

Este foi o primeiro parto de trigêmeos realizado no Hospital de Samambaia. Esses casos geralmente são atendidos pelo Hospital Regional de Taguatinga (HRT). “A médica até falou que se soubesse que seriam três crianças, eu não teria dado à luz aqui, mas eles nasceram saudáveis, graças a Deus”, comemora Rosilene.

O parto também surpreendeu a equipe do HRSam, mas, graças ao preparo dos profissionais, tudo deu certo. “Nós sabíamos que eram gemelares, mas no momento da cesárea a médica encontrou mais um bebê”, conta a supervisora da maternidade do hospital, Analise Loiola. “Eles nasceram bem, adequados com a idade gestacional. A mãe passa bem, e o pai é um cara fantástico”. A participação de Damião também é ressaltada pela enfermeira obstetra Aline Terra. “Ele se mostra presente e, pelo cuidado que dedica à esposa e ao trio, ganhou o certificado de Papai Nota 10”, conta.

Certificados aos papais

Desde 2019, o HRSam desenvolve o programa Papai Nota 10. É um trabalho para incluir os pais no parto e no pós-parto, unindo ainda mais a família. Quando a mãe e a criança recebem alta, o pai ganha um certificado por ter atuado de maneira fundamental em todo o processo, como ocorreu com Damião e os trigêmeos do casal.

“Nós do HRSam tratamos isso como protocolo padrão”, explica Analise. “A gente incentiva os pais a participarem ativamente. Eles dão banho, trocam fralda. É muito importante que o bebê se sinta acolhido também pelo pai e não apenas pela mãe.”

*Com informações da Secretaria de Saúde