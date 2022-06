Ônibus escolares rodam 5,2 milhões de km por ano e atendem 51 mil alunos

O acesso à educação no Distrito Federal também é garantido por meio do transporte escolar para os estudantes da rede pública. Esses ônibus rodam quase 5,2 milhões de quilômetros por ano, para atender 51.168 alunos em 658 escolas.

O serviço é aprovado pelo trio Lucas Henrique Dias, Maria Clara Xavier e Isabella Ferreira, que ficam na Escola Parque 210/211 Sul pela manhã para participar de práticas esportivas, artes e outras atividades criativas. É o transporte escolar os leva para a Escola Classe 209/210, no contraturno.

Caleby (E), ao lado do colega Davi: “Nossos pais não precisam levar a gente de uma escola para outra” | Foto: André Amendoeira/SEE

“Eu acho o transporte muito bom; os ônibus são limpos e nos ajudam no dia a dia”, comenta Isabella. Maria Clara, que utiliza o transporte escola há mais de dois anos, reforça: “Eu também acho bom o transporte. Neste ano, colocaram ônibus mais novos, o que deixou o serviço melhor”.

O transporte escolar da Secretaria de Educação (SEE) é oferecido para alunos de localidades sem acesso ao ônibus regular e para trajetos superiores a 2 km. O serviço também é fornecido para estudantes com deficiência (comprovada mediante laudo médico) que precisam do transporte público. Todos os alunos que necessitam do serviço são atendidos.

Caleby de Oliveira e Davi Dantas, cursam o terceiro do ensino fundamental na Escola Classe 204 Sul. Eles têm aulas regulares pela manhã e, no período da tarde, vão para a Escola Parque 210/211 Sul. “Eu acho o ônibus escolar ótimo; nossos pais não precisam levar a gente de uma escola para outra”, ressalta Caleby. “A gente vem conversando no ônibus. É bem legal e organizado”, completa Davi.

Os pais ou responsáveis de crianças que estudam escolas da rede pública com direito ao serviço devem procurar a secretaria escolar da unidade para fazer o pedido.

*Com informações da Secretaria de Educação