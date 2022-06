Portal da Transparência bate recorde com mais de 800 mil acessos em maio

O Portal da Transparência do Distrito Federal bateu recorde de visualizações em maio deste ano. Foram 820.412 visualizações de páginas do site e da versão mobile. O crescimento nas visualizações foi de 55% na média dos últimos 12 meses. A média mensal é de 527.776 acessos.

A versão mobile do Portal da Transparência foi lançada em 13 de abril. Para acessá-la, não é necessário baixar em lojas de aplicativo | Foto: Divulgação/Controladoria-Geral do DF

“Esse aumento no número de visualizações comprova que a Controladoria-Geral do DF tem conseguido atingir seu maior objetivo, que é facilitar o acesso às informações relacionadas ao governo à população” Paulo Wanderson Martins, controlador-geral do DF

As três páginas mais acessadas dentro do portal são Remuneração dos Servidores, Despesas e Receitas, respectivamente.

“Esse aumento no número de visualizações comprova que a Controladoria-Geral do DF tem conseguido atingir seu maior objetivo, que é facilitar o acesso às informações relacionadas ao governo à população. A versão mobile foi construída para tornar a navegação ainda mais fácil e rápida pelo celular”, explica o controlador-geral do Distrito Federal, Paulo Wanderson Martins.

Diferentemente de quando o site é acessado pelo telefone móvel e é responsivo, a versão mobile, lançada em 13 de abril, foi desenvolvida especificamente para o acesso pelo celular.

O objetivo foi facilitar a navegação e possibilitar uma melhor visualização das informações contidas no portal, como se fosse em um aplicativo. No entanto, não é necessário baixar nas lojas de aplicativo. Basta acessar o Portal da Transparência no navegador do celular e optar pela versão mobile.

A subcontroladora de Transparência e Controle Social da CGDF, Rejane Vaz, ressalta que o Portal da Transparência é a principal fonte de consulta do cidadão para exercer o controle social. “É por esse canal que as pessoas do DF podem ficar atentas a toda a movimentação do governo, como o recebimento de impostos e a maneira como eles têm sido gastos, a contratação de empresas, os convênios firmados e as licitações realizadas. É possível verificar também informações sobre emendas parlamentares e a remuneração dos servidores, tudo em um só portal”, afirma.

O Portal da Transparência conta ainda com uma superbusca, ferramenta construída de forma similar à busca do Google, que traz de forma simples e rápida as informações do banco de dados sem que o usuário necessite de conhecimentos técnicos para encontrá-las. Basta digitar uma palavra, e tudo que for relacionado a ela é identificado imediatamente.

*Com informações da Controladoria-Geral de DF