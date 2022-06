Agência móvel para questões de energia elétrica desta semana

A partir desta segunda-feira (6), a população do DF conta com ampliação no atendimento para questões de energia elétrica. Conforme termo de cooperação assinado com o Governo do Distrito Federal (GDF), todas as 33 regiões administrativas (RAs) terão suporte de atendimento presencial e itinerante, de acordo com o cronograma de demanda e sem hora marcada.

Além das RAs, o atendimento itinerante também se dá por agências móveis, definidas semanalmente – a desta semana é a da Quadra 103 do Recanto das Emas, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Assim como nos pontos localizados nas administrações, as agências móveis abrangem serviços técnicos e comerciais da distribuidora, como parcelamento de débitos, solicitação de consertos de danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros.

Confira, abaixo, os pontos de atendimento das administrações regionais para esta semana.

? Segunda-feira

8h às 12h: Ceilândia e Santa Maria

14h às 18h: Taguatinga

? Terça

8h às 12h: Arniqueira e Jardim Botânico

14h às 18h: Plano Piloto e Sobradinho II

? Quarta

8h às 12h: Estrutural, Fercal, Sobradinho I e Sol Nascente

14h às 18h: Recanto das Emas e posto da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)

? Quinta

8h às 12h: Itapoã e Vicente Pires

14h às 18h: Riacho Fundo I e Varjão

? Sexta

14h às 18h: Brazlândia.

*Com informações da Neoenergia