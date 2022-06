Governo de SP dá início a obras de novas redes de água e esgoto na região de Pirituba

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia deu início neste domingo (5) à implantação de redes de água e esgoto dos bairros das áreas 25 e 26, em Pirituba, na zona norte da capital. A intervenção feita pela Sabesp vai beneficiar mais de 3 mil famílias que passarão a ter abastecimento regular de água e coleta de esgoto.

“A Sabesp acabou de assumir o compromisso que vai antecipar em dois meses a obra e em março do ano que vem estará entregando aqui a infraestrutura para que a prefeitura possa avançar na questão de urbanização”, anunciou Rodrigo.

O conjunto de obras vai contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população, além de ampliar a conservação dos recursos hídricos e a preservação do meio ambiente. Os investimentos são de aproximadamente R$ 11 milhões.

A Sabesp vai implantar 14 quilômetros de rede de água e 15 quilômetros de tubulações para coleta de esgoto na região. As áreas 25 e 26 são bairros planejados, criados com infraestrutura completa de urbanização com destinação exclusiva a moradores de baixa renda.

O projeto de urbanização prevê a execução de obras de abastecimento e saneamento pela Sabesp. Os serviços de implantação das redes devem ser entregues até março de 2023.