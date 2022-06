Escola de Sobradinho comemora Dia Mundial do Meio Ambiente

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) e a Secretaria de Educação (SEE) vão celebrar, nesta segunda-feira (6), o Dia Mundial do Meio Ambiente, data comemorada em 5 de junho. O evento será realizado na Escola Classe (EC) 5 de Sobradinho, instituição de ensino escolhida por se destacar na adoção de práticas ambientalmente sustentáveis.

Escola desenvolve diferentes práticas de sustentabilidade, como hortinha orgânica | Foto: Divulgação/Adasa

Entre as ações previstas para entreter e conscientizar os mais de 600 alunos da escola, estão a palestra do regulador da Adasa e contador de histórias Miguel Sartori; a participação da mascote da agência, Gotita, e dos personagens do desenho musical que embalam campanhas de utilidade pública do órgão; dinâmicas educativas promovidas pela Caesb e a presença do Expresso Ambiental, ônibus educativo da companhia.

O tema escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 2022 –Apenas uma Terra– alerta para a necessidade de cada pessoa assumir sua responsabilidade para preservar o meio ambiente. “É um momento propício para que cada um reflita a respeito dos efeitos das suas ações sobre um planeta compartilhado por quase 8 bilhões de pessoas”, afirma o diretor-presidente da Adasa, Raimundo Ribeiro. “Precisamos trilhar caminhos que complementem as atuações do governo e ONGs para chegar mais rapidamente às transformações ambientais que o mundo precisa.”

Dia Mundial do Meio Ambiente

Desde a primeira vez que foi celebrado, em 1973, o Dia Mundial do Meio Ambiente se desenvolveu como uma plataforma global de sensibilização e ação para questões urgentes.

Organizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a comemoração já reuniu milhões de pessoas engajadas em impulsionar mudanças e motivar a política ambiental nacional e internacional. Cada comemoração se concentra em um tema específico, que abrange questões como poluição marinha, aquecimento global, consumo sustentável e crimes contra a vida selvagem.

*Com informações da Adasa