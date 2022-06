Patrulhamento é reforçado nas unidades socioeducativas

O comandante-geral da PMDF, coronel Fábio Augusto Vieira; o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana; o subsecretário do Sistema Socioeducativo, Demontiê Alves; e o chefe do Departamento de Operações, coronel Jorge Eduardo Naime Barreto | Foto: Se

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vão promover ações para fortalecer a integração entre o Sistema Socioeducativo e a polícia da capital. O objetivo das novas ações será aumentar a segurança dos servidores que atuam nas diversas unidades socioeducativas do Distrito Federal.

“O que a Sejus deseja é que esses profissionais continuem desempenhando o seu importante papel de reintegrar os adolescentes que cumprem as medidas socioeducativas no Distrito Federal, sendo amparados com mais esta proteção, oferecida agora pela PMDF” Jaime Santana, secretário de Justiça e Cidadania

Além do apoio que atualmente é prestado pela PMDF, foram definidas estratégias de segurança que intensificarão o policiamento nas regiões onde funcionam as unidades socioeducativas de internação. As tratativas foram discutidas em reunião entre os órgãos na última quinta-feira (2).

Na ocasião, foram pactuadas, ainda, iniciativas que vão reforçar o patrulhamento externo e rondas periódicas. Além disso, haverá a regulamentação de um fluxo, visando acionamento imediato dos batalhões de área, nos casos em que se fizerem necessários. Durante o encontro também foi debatido o apoio das escoltas nas localidades.

"Estamos orgulhosos dos resultados obtidos nesta reunião. Sabemos que o policiamento ostensivo é um serviço indispensável, que vai zelar pela integridade física dos agentes do socioeducativo, bem como oferecer proteção também a todos que trabalham nas unidades. O que a Sejus deseja é que esses profissionais continuem desempenhando o seu importante papel de reintegrar os adolescentes que cumprem as medidas socioeducativas no Distrito Federal, sendo amparados com mais esta proteção, oferecida agora pela PMDF", enfatiza o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Serão realizadas reuniões periódicas com os comandantes dos batalhões das áreas onde estão situadas as unidades, de forma a integrar melhor as equipes. O compromisso foi selado no quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania