Governo combate madeira ilegal e firma parceria para neutralizar emissões de carbono

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia assinou neste domingo (5), no Jardim Botânico de São Paulo, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, um decreto que reforça o combate estadual ao comércio ilegal de madeira. Ele também participou do plantio de árvores que marcou o início de uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado para neutralizar emissões de carbono.

“A presença de todos é para reforçar o respeito que temos pelo meio ambiente e relembrar a capacidade permanente que o estado de São Paulo tem de inovar na proteção ambiental”, afirmou Rodrigo. “Podem contar com nossas ações e empenho na preservação e, principalmente, na valorização do meio ambiente. Tudo o que fizermos em São Paulo deve ser sustentável e levar em consideração nossas próximas gerações. Viva o Dia Mundial do Meio Ambiente”, concluiu o governador.

O decreto de modernização do CAD Madeira foi publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado (4) e detalha a análise de toda a cadeia de fornecimento para emissão do selo do programa. O texto atualiza as regras atuais e agora também garante certificação estadual para empresas, comércios e empreendedores que adquirirem madeiras de fornecedores com cadastro no programa.

Rodrigo também entregou a modernização do laboratório de pesquisa multidisciplinar que agrega especialidades, tecnologias e equipamentos no Jardim Botânico. O investimento foi de R$ 2 milhões.

O IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais) ainda anunciou a publicação das diretrizes de pesquisa científica para elaboração de políticas públicas em áreas prioritárias de restauração ecológica, bioeconomia e uso sustentável dos recursos naturais.

Criado pela atual gestão, o IPA é uma das inovações estaduais para preservação do meio ambiente implementadas desde 2019, ao lado do ICMS Ambiental e dos programa Refloresta São Paulo e Novo Rio Pinheiros, entre outras iniciativas do Governo de São Paulo.

Alesp Preserva

A cerimônia contou também com o plantio de mudas para marcar a parceria entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa no programa Alesp Preserva. Entre outras medidas de combate a emissões de carbono, o acordo prevê a restauração de uma área de 12 hectares no Parque Estadual Rio do Peixe, no município de Presidente Venceslau.

Reabertura de trilha

Também neste domingo, a concessionária Reserva Paulista, concessionária da área de uso público do Jardim Botânico, reabriu a trilha histórica da Nascente do Ipiranga. O governador Rodrigo, que coordenou a concessão do Jardim Botânico pela atual gestão, percorreu o percurso de 720 metros, que estava fechado ao público há três anos.