Brasil em Pauta: plataforma Gov.br vai se aproximar dos municípios

A plataforma Gov.br terá mais um processo de expansão. A ideia é que a ferramenta passe a dialogar diretamente com os cidadãos, emitindo uma espécie de alerta em relação a um serviço federal. Isso já vem ocorrendo em relação ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que financia cursos de nível superior em universidades e faculdades para estudantes de baixa renda.

A informação foi confirmada pelo diretor-presidente do Serpro, Gileno Gurjão Barreto, que participa neste domingo ((5) do programaBrasil em Pauta, daTV Brasil, ancorado pelo jornalista Paulo La Salvia.

Segundo Barreto, o Estado deve se relacionar com o cidadão. “Então, o Gov.br passou a se comunicar diretamente com ele, dizendo: olha cidadão, você tem um financiamento, você tem aproximadamente 20 anos, você é esse público-alvo, concluiu sua universidade. Então a gente dispara ume-mail, alertando: você sabia que tem direito a isso? De outra forma, os cidadãos não teriam como saber, não teriam como tomar conhecimento dessa política pública. Então, vamos nos comunicar, o Estado vai se comunicar”.

Outra novidade da plataforma é o Cidades Gov.br, para que os municípios com até 30 mil habitantes tenham sua primeira experiência em transformação digital.

“Queremos disponibilizar para essas pequenas prefeituras os serviços do Gov.br, integrados por meio de um acesso único e com outros serviços mais voltados àquela população local. É poda de árvore, uma mensagem para avisar que há um buraco na rua, marcação de consultas, de exames no Sistema Único de Saúde, matrículas escolares. Esse é o segundo grande passo do Gov.br para os próximos meses”.

Na construção da Plataforma Gov.br, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal (Serpro) desenvolve toda a solução tecnológica para a operação da ferramenta.

Raio X

A plataforma Gov.br conta com quase 5 mil serviços federais totalmente digitalizados. A meta é chegar, até o fim deste ano, com 100% deles no formato digital. Atualmente, a taxa de aprovação do público é de 53%. São 130 milhões de usuários cadastrados, que utilizam a plataforma, principalmente por meio do celular.

OBrasil em Pautavai ao ar às 22h30.

Clique aqui e saiba como sintonizar a TV Brasil.