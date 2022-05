Sobradinho II terá acesso mais fácil a serviços de saúde neste sábado (28)

Neste sábado (28), os moradores de Sobradinho II terão acesso a diversos serviços oferecidos pelos programas Sejus Mais Perto do Cidadão e Sua Vida Vale Muito, ambos da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Os atendimentos serão das 9h às 17h, na administração regional da cidade. O evento ocorrerá em conjunto com a ação TV Record nas Cidades, unindo atividades culturais e de saúde com a prestação de serviços públicos, como a unidade móvel do Na Hora e a carreta da Defensoria Pública do Distrito Federal.

Programas itinerantes da Secretaria de Justiça e Cidadania serão realizados neste sábado (28), em Sobradinho II | Foto: Divulgação/Sejus

“O objetivo dessas ações é facilitar o acesso da população aos serviços públicos, além de proporcionar uma programação de bem-estar e lazer. É um evento para toda a família”, explica o titular da Sejus, Jaime Santana.

A unidade do Na Hora reunirá os seguintes órgãos parceiros: Caesb, Neoenergia, Codhab, Detran, INSS, BRB Mobilidade, Receita Federal, Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e Secretaria de Economia (Seec). A Polícia Civil estará presente para fazer o agendamento da emissão de primeira e segunda vias da Carteira de Identidade, sem a cobrança de taxas.

Já na carreta da Defensoria, a população terá acesso a serviços de investigação de paternidade, exames de DNA, guarda (regulamentação ou alteração) e divórcio (consensual ou litigioso). Além das carretas, o evento oferecerá atendimento psicossocial, orientação jurídica e corte de cabelo gratuito.

Na área de saúde e bem-estar, serão disponibilizados teste de glicemia, aferição de pressão arterial, massoterapia, acupuntura, vacinação contra a covid-19 (adulto e criança) e influenza (grupo prioritário) e uma exposição sobre plantas medicinais. A programação cultural também faz parte da ação. No palco, artistas se revezarão para garantir a alegria dos moradores de Sobradinho II.

Conheça as ações

Criado em 2019 para aproximar os serviços públicos da população, o Sejus Mais Perto do Cidadão já está em sua 23ª edição, enquanto o Sua Vida Vale Muito Itinerante, que concentra os serviços de saúde e bem-estar, chega à 18ª edição. Os programas foram integrados e se tornaram as maiores ações itinerantes do GDF, ultrapassando a marca dos 200 mil atendimentos. Esta será a segunda vez que os eventos vão ocorrer em conjunto com a Record.

As atividades são oferecidas por órgãos e intuições parceiras. Cidadãos inscritos no programa Voluntariado em Ação também participam e são responsáveis pela prestação de diversos serviços. Eles encontraram nesses eventos a oportunidade de praticar suas habilidades profissionais e, ao mesmo tempo, ajudar as comunidades mais vulneráveis do DF.

*Com informações da Sejus