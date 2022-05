Expocafé retorna ao formato presencial com recorde de visitantes 

A Expocafé 2022 contabilizou mais de 12 mil visitantes nos dois primeiros dias de retorno às atividades presenciais, após dois anos de pandemia. Os números são os maiores já registrados pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) que, desde 2011, é a realizadora da feira.

Kelly Brito

“Essa participação consolida e supera a expectativa que tínhamos para esse retorno”, garante o coordenador técnico do evento, César Botelho.

Além de conhecer as tecnologias e alternativas apresentadas pelos expositores, os cafeicultores e visitantes têm a oportunidade de participar de uma programação técnica diversificada, que inclui debates e interações. Entre as novas atrações, os espaços Aromas e Sabores e do Produtor Inovador possibilitaram a inclusão de novos setores da cadeia produtiva como a certificação, orientações sobre vendas e prova de bebida.

“Cada cafeicultor participante trouxe para o Espaço Aromas cafés de duas cultivares diferentes, para serem preparados por métodos diferentes. Além disso, temos as provas de cupping, nas quais os produtores podem acompanhar o processo de avaliação de cafés e tirar dúvidas com os QGrades”, explica o engenheiro agrônomo da Epamig Denis Nadaleti, coordenador do Espaço.

Kelly Brito

O Espaço Produtor Inovador se propõe a aproximar o cafeicultor de empresas e soluções para otimizar a rotina da propriedade, do cultivo à comercialização do produto final, por meio de rodas de conversa sobre temas importantes e atuais como os fertilizantes. Nos balcões/estandes, as startups apresentam suas propostas e conhecem as necessidades dos produtores.

Equidade



Na programação desde o ano passado, a Expocafé Mulheres está em sua primeira edição presencial e tem reunido um grande número de produtoras, pesquisadoras e negociadoras na discussão sobre equidade e participação feminina na atividade. As palestras e conversas programadas acontecem em um espaço, anexo ao estande da Epamig, preparado especialmente para o evento.



Com o objetivo de dar visibilidade à participação feminina parceiros e apoiadores apresentaram depoimentos presenciais e em vídeos de mulheres que se destacam na gestão de suas propriedades e pela qualidade de seus cafés. Uma dessas produtoras é Maria Angélica Sousa do município de Campos Gerais, que há vinte anos gerencia a propriedade da família. “A cafeicultura ainda é um ambiente masculino. Na minha vizinhança, os produtores são todos homens e os visitantes se surpreendem ao descobrir que uma lavoura tão bonita e tão bem cuidada é administrada por uma mulher. Mas o segredo está em saber ouvir e confiar”, afirma a cafeicultora, que foi certificada pela Empresa Café Brasil Fertilizantes durante o Encontro das Mulheres do Café.

A 25ª edição da Expocafé prossegue nesta sexta-feira (27/5), com programação no Campo Experimental da Epamig, em Três Pontas.