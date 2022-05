Fique esperto! Há 56 vagas sem exigência de escolaridade nesta sexta

As agências do trabalhador do Distrito Federal têm, nesta sexta-feira (27), 247 vagas disponíveis para pessoas que buscam colocação no mercado de trabalho. Destas, 56 são oportunidades para quem não tem escolaridade. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 unidades espalhadas pela capital.

São 20 vagas para ajudante de estruturas metálicas, em Samambaia Norte. Além de não exigir escolaridade, não é preciso ter experiência. A remuneração é de R$ 1.330 mais benefícios. Também sem exigência de escolaridade, há 15 oportunidades para pedreiro, em Abadiânia, com remuneração de R$ 1,8 mil mais benefícios, e cinco para a mesma função no Núcleo Bandeirante, com salário de R$ 1.986, 60 mais benefícios.

Quem não tem escolaridade pode ainda concorrer às chances para servente de obras (5), armador de ferro (3), duteiro (3), alinhador de pneus (1), mecânico de motor a diesel (1), serralheiro (1), sushiman (1) e técnico eletricista. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 1.986,60.

O cadastrado de currículo pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil ou em uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.