Servidores participam de capacitação sobre Lei de Acesso à Informação

Trabalhadores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF) vão participar, nesta sexta-feira (27), do programaEspaço Aberto – Transparência Pública: você faz parte!,realizado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). O evento será realizado das 9h às 12h, na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs).

Capacitação desta sexta-feira será realizada na Fepecs | Foto: Breno Esaki/Arquivo SES

Mais de 5 mil servidores já foram capacitados por meio do programa, que teve início após a Lei de Acesso à Informação (LAI) começar a vigorar. A iniciativa tem como objetivo capacitar e atualizar conhecimentos sobre a LAI, com foco em tópicos como transparência ativa e passiva, hipóteses de sigilo, responsabilidades dos agentes públicos, divulgação das informações nos sítios institucionais e respostas a pedidos de informação.

Os participantes também vão conhecer mais sobre as informações disponibilizadas no Portal da Transparência e da obrigação que todos os órgãos têm de divulgar nos sítios oficiais seus contratos, convênios e as licitações realizadas.

O Espaço Aberto busca disseminar a cultura da transparência no âmbito do GDF e tem caráter itinerante. Qualquer órgão da administração direta e indireta pode solicitar esse serviço da Controladoria-Geral. O órgão ou entidade que desejar que seus servidores participem da capacitação ou atualizem seus conhecimentos sobre a LAI pode entrar em contato com CGDF pelo e-mail [email protected] e agendar uma data.

*Com informações do Iges e da Controladoria-Geral do DF