GDF reforça serviço público com 70 novos servidores

Foi publicada, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (26) , a nomeação de 70 novos servidores para atuarem no Serviço de Limpeza Urbana (SLU). São profissionais de 17 especialidades das carreiras de Políticas Públicas e Gestão Governamental e de Planejamento e Gestão Urbana Regional. Agora, os aprovados devem providenciar toda a documentação necessária para tomarem posse e entrarem em exercício.

“Certamente é um reforço que a gente ganha com a chegada desses 70 profissionais. O Governo do Distrito Federal investe no serviço público e essa nomeação é a prova disso” Silvio Vieira, presidente do SLU

Um dos aprovados para Engenharia Ambiental, Anderson Fernandes Moura afirma que foi uma conquista para todos que estudaram muito para reforçar o serviço público distrital. “Estou muito feliz. Foi uma luta árdua, desde a preparação para esse concurso até agora, a nomeação. É uma grande vitória para todo mundo e certamente essa nomeação traz mais valorização para os servidores do DF”, declarou.

Segundo o presidente do SLU, Silvio Vieira, todos os trâmites para receber os novos servidores já estão sendo preparados. “Certamente é um reforço que a gente ganha com a chegada desses 70 profissionais. O Governo do Distrito Federal investe no serviço público e essa nomeação é a prova disso”, afirmou.

Foram nomeados profissionais para as seguintes especialidades e quantidades de cargos: administração (8), biologia (1), comunicação social/jornalismo (4), comunicação social/relações públicas (2), economia (3), ciências contábeis (1), geografia (4), informática (3), modernização da gestão das atividades de resíduos sólidos (4), engenharia de produção (3), engenharia química (1), engenharia ambiental (12), engenharia civil (13), engenharia de segurança do trabalho (2), engenharia elétrica (1), engenharia mecânica (4) e arquitetura (4).

Sobre o concurso

O edital do concurso foi publicado em 14 de janeiro de 2019 e as provas, realizadas em 19 de maio do mesmo ano. As 50 vagas imediatas foram homologadas em 1º de agosto e as primeiras nomeações, publicadas no DODF em 9 de outubro.

O último certame para o quadro de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana havia sido realizado em 1990. Em 2022, o GDF promoveu uma reformulação na carreira original dos servidores do SLU. A carreira de Gestão de Resíduos Sólidos foi transformada nas carreiras de Políticas Públicas e Gestão Governamental.

*Com informações do Serviço de Limpeza Urbana