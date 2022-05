Sedecti e Sema defendem desenvolvimento sustentável do Amazonas com responsabilidade

Titulares das pastas alinham atividades que serão apresentadas no Fórum de Discussão Permanente que será realizado em junho

As secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e do Meio Ambiente (Sema), por meio de seus respectivos titulares, os secretários Angelus Figueira e Eduardo Taveira, reuniram-se nesta quarta-feira (25/05), para alinhar as atividades que serão apresentadas no Fórum de Discussão Permanente, a ser realizado na capital amazonense, em junho.

“Por orientação do governador Wilson Lima, estamos organizando um Fórum de Discussão Permanente e, além dos potenciais que temos, vamos focar em vetores que possam, não só turbinar nossa economia, mas fortalecer caminhos, como a bioeconomia, o manejo sustentável, por exemplo. Tudo com muita responsabilidade ambiental”, disse Figueira.

A Sedecti é uma importante e estratégica instituição para o desenvolvimento econômico sustentável, tendo como missão desenvolver o sistema estadual de planejamento e coordenar as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, de ciência, tecnologia e inovação do Amazonas.

Já o Sistema de Meio Ambiente do Amazonas, composto pela Sema e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), além de prever a manutenção da floresta e garantir a conservação dos recursos naturais, por meio de políticas públicas, gestão, projetos, fiscalização e áreas protegidas, também atua para a melhoria da qualidade de vida da população, que tem no patrimônio florestal e hidrográfico os seus maiores bens.

Participaram da reunião a assessora especial da presidência do Ipaam, representando o titular da pasta, Juliano Valente; e a secretária executiva adjunta de Gestão Ambiental da Sema, Fabrícia Arruda.