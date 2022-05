No aniversário da Fapeam, Wilson Lima anuncia investimentos de quase R$ 25 milhões para CT&I

Os recursos serão aplicados em pesquisas científicas e de inovação tecnológica, saúde, empreendedorismo e projetos colaborativos

O governadorWilson Limaanunciou, nesta quinta-feira (26/05), investimentos de quase R$ 25 milhões para impulsionar a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Amazonas. Por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapeam), os recursos serão aplicados em sete editais, sendo seis inéditos, de programas de apoio a pesquisas científicas e de inovação tecnológica.

“O Estado do Amazonas está fazendo o maior investimento em Ciência e Tecnologia, o maior investimento em pesquisa de todos os tempos. Eu não preciso falar da importância que tem a ciência e nem a importância que a gente dá para essa área porque os números falam por nós. O nosso trabalho fala pela gente”, destacou o governador.

Os novos editais contemplam áreas como saúde, empreendedorismo, setor primário e projetos colaborativos entre academia e empresa. O anúncio aconteceu durante evento de comemoração do 19º aniversário da Fapeam, na sede da instituição.

Na linha de empreendedorismo, o Programa Negócios da Floresta irá apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação alinhados ao desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Com investimento de R$ 4.602.156,00, os projetos serão coordenados por pesquisadores residentes no Amazonas, vinculados a instituições de ensino e pesquisa.

No setor primário, o Governo do Estado vai investir R$ 5.675.400,00 no Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Cadeias Produtivas no Estado do Amazonas (PDCA/AM) para fomentar e aprimorar os processos relacionados à cadeia produtiva do agronegócio.

Os recursos também se estendem ao Programa de Apoio a Projetos Colaborativos em PD&I (PD&I/Fapeam), Programa Fapeam Produtividade em CT&I, Programa Fapeam – Startup Para o SUS, Programa de Apoio a Popularização e Divulgação para CT&I (PAPD/Fapeam). Contemplam, ainda, o Prêmio Fapeam de Ciência, Tecnologia e Inovação – Edição 2022.

A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, afirmou que o investimento recoloca a CT&I como uma área prioritária para o desenvolvimento do Amazonas.

“Nós temos, de acordo com a LOA (Lei Orçamentária Anual), um valor que ultrapassa R$ 400 milhões (desde 2019) e isso foi prometido quando o governador Wilson Lima reposicionou ciência, tecnologia e inovação como área estratégica e prioritária pro desenvolvimento do estado. É um investimento que vem sendo crescente e que possibilita aos pesquisadores, além do investimento em pesquisa básica, contribuírem também para buscar soluções identificadas na nossa sociedade”, disse a dirigente.

O pesquisador da Fiocruz e membro do conselho da Fapeam, Sérgio Luiz, ressaltou a importância dos recursos. “As instituições de pesquisas, sejam as instituições de ensino, elas necessitam muito desse investimento, ele é crucial pra vida dessas instituições, para o desenvolvimento técnico-científico e, mais ainda, é um investimento que tem um retorno garantido porque é um investimento em pessoas, de projetos que vão direto para as pessoas”, disse

Recorde

Durante a cerimônia, Wilson Lima anunciou o resultado do Programa Ciência na Escola (PCE), edital Nº004/2022. Ele ampliou de 700 projetos para 974 projetos aprovados por mérito, com 3.896 bolsas.

Perfil da Pós-Graduação – A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, lançou o “Perfil da Pós-Graduação no Amazonas”, que traz informações sobre os cursos e programas oferecidos por instituições de ensino e pesquisa sediados no estado.

A ação inédita no estado visa contribuir para a tomada de decisões e planejamento das instituições de ensino e pesquisa, bem como para nortear estratégias e políticas de formação de recursos humanos altamente qualificados.

Reconhecimento

Fotos: Bruno Zanardo/Secom

Os vencedores do Prêmio Fapeam de CT&I 2021 foram agraciados com troféus e certificados durante o evento. A premiação reconhece, publicamente, a trajetória de pesquisadores e profissionais de comunicação com relevante atuação para o conhecimento científico, tecnológico, inovativo e socioeconômico do Amazonas.

Houve ainda homenagens a pesquisadores, gestores e parceiros de CT&I, dentre os quais ex-dirigentes, instituições parceiras, conselheiros, membros de comitês e câmaras, consultores ad hocs, pesquisadores e colaboradores da Fapeam pela atuação e dedicação em prol da Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas.

O governador recebeu um pergaminho reconhecendo os trabalho da atual gestão para a consolidação da Ciência, Tecnologia e Inovação no Amazonas.

