Crédito rural movimenta R$ 564 milhões no primeiro trimestre

No fechamento do primeiro semestre deste ano, o BRB alcançou lucro ajustado de R$ 109 milhões. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio foi de 25,9%. Mesmo em um cenário econômico adverso, o banco chegou à marca histórica de R$ 23,2 bilhões de carteira de crédito ampla, o que representa crescimento de 34,5% em 12 meses. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o lucro ajustado do BRB oscilou 4,1%.

No primeiro trimestre de 2022, o BRB apresentou crescimento em todas as linhas de negócio. O crédito imobiliário alcançou saldo de R$ 4,9 bilhões, sinalizando crescimento de 68,5% em 12 meses. Principal produto da carteira PF (pessoa física), o crédito consignado atingiu, também nos três primeiros meses deste ano, saldo de R$ 10 bilhões, aumento de 17,8% na carteira na comparação com o primeiro trimestre de 2021.

No crédito rural, o saldo foi de R$ 564 milhões, levando o BRB ao primeiro lugar no DF nas linhas Pronaf e Pronamp. A carteira de crédito PJ (pessoa jurídica) registrou crescimento de 42,8% nos últimos 12 meses, alcançando R$ 2 bilhões.

R$ 28,5 bilhões Total das capitalizações líquidas registradas no primeiro trimestre deste ano

Com o desempenho observado no período, as receitas de intermediação financeira totalizaram R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre, com crescimento, em um ano, de 66.7%. Nesse montante, R$ 917 milhões se referem às receitas de crédito e R$ 308 milhões às receitas e títulos de valores mobiliários.

Merece destaque no período, ainda, o aumento de 291,5% da base de clientes. O BRB fechou os primeiros três meses do ano com 4,4 milhões de clientes e presença em mais de 5 mil municípios brasileiros, 91% do território nacional, 39 países e todos os continentes. O número considera os clientes, também do banco digital Nação BRB FLA, em parceria inovadora e estratégica com o Flamengo.

BRB segue como uma das mais importantes instituições financeiras do Brasil | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

“Desde o início, o objetivo da nossa gestão foi o de colocar o BRB entre as principais instituições financeiras do país”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “Para isso, estabelecemos uma agenda de transformação buscando ser o banco da vida dos nossos clientes não apenas pelos melhores produtos e serviços financeiros, mas também pelo melhor atendimento, experiência e impacto social positivo que produzimos.”

As captações líquidas totalizaram R$ 28,5 bilhões no primeiro trimestre de 2022, com crescimento de 39,6% no ano. Destacam-se os depósitos a prazo, que totalizaram R$ 20,3 bilhões. As demais capacitações cresceram 33,6% no ano e chegaram ao saldo de R$ 4 bilhões.

Expansão e atendimento

O primeiro trimestre deste ano também foi marcado pela expansão física do BRB. Na Bahia, o BRB venceu licitação e passou a ser agente exclusivo de depósitos judiciais junto ao Tribunal de Justiça do estado (TJBA), operando mais de R$ 8 bilhões e atuando em todos os municípios baianos com atendimento físico (agências e correspondentes simplificados) e online por meio do Pix Judicial, diferencial competitivo do banco – única instituição financeira do país a utilizar a ferramenta que permite o pagamento de alvarás durante 24 horas, nos sete dias da semana. Isso é resultado do impacto dos investimentos em tecnologia e inovação.

O período também foi marcado pela implementação do novo modelo de varejo do banco, com nova segmentação de clientes, ambiência inovadora nas agências, estrutura reduzida, simplificação dos processos e integração das experiências físico e digital. O novo modelo já rendeu ao BRB um prêmio internacional, o Muse Design Awards 2022. Pelo segundo ano consecutivo, o banco foi vencedor do prêmio internacional Banking Awards nas categorias Melhor Inovação em banco de varejo e Melhor Serviço ao cliente da América do Sul.

Canais digitais

O BRB avançou no primeiro trimestre de 2022 em sua estratégia digital. Com o maior orçamento em desenvolvimento tecnológico da história, o banco tem consolidando os projetos de implementação do open banking, análise e processamento de dados, segurança cibernética e governança de dados. Essas ações têm permitido o aumento de relacionamento com os clientes e a oferta customizada de produtos serviços financeiros, a partir de uma plataforma digital completa. Atualmente, as transações financeiras realizadas nos canais digitais representam 91% das transações totais.

Parcerias estratégicas

Primeiro trimestre do ano fechou com 2,9 milhões de contas abertas do Nação BRB FLA

Firmadas no ano passado, as parcerias estratégicas para acelerar a expansão, modernização e aumento dos negócios já mostram resultados positivos. Com a Genial Investimentos, o BRB já alcançou mais de R$ 45 bilhões em ativos de clientes sob custódia. A BRB Investimentos oferece plataforma completa de investimentos com mais de 600 produtos, inclusivehome broker(sistema que auxilia a conexão entre pessoas que querem vender e comprar ativos na Bolsa de Valores) para operar diretamente no mercado.

No primeiro trimestre deste ano, o BRB iniciou a operação de corretagem de seguros com a Wiz, a partir de novo modelo debancassurance(relacionamento entre banco e companhia de seguros para oferecer produtos ou benefícios de seguro aos clientes), que já atingiu R$ 41,2 milhões de receita bruta nesse período.

Fruto de parceria com o Flamengo, o Nação BRB FLA também avançou e fechou o primeiro trimestre de 2022 com 2,9 milhões de contas abertas em menos de dois anos de lançamento, o que reflete o engajamento da maior torcida do país e a oferta do produtos e experiências personalizadas.

Agenda ESG

Programas Supera-DF, Acredita-DF e Avança-DF movimentaram R$ 10,4 milhões para impulsionar a economia do DF

O banco seguiu com sua agenda ESG (sigla, em inglês,Environmental, Social e Governance, equivalente aos setores ambiental, social e governança) operacionalizando os programas sociais do Governo do Distrito Federal (GDF). No primeiro trimestre deste ano, foram atendidos mais de 513 mil beneficiários e movimentados mais de R$ 128,7 milhões para os mais necessitados.

Como banco público e protagonista do desenvolvimento econômico, social e humano do DF, o BRB também movimentou R$ 10,4 bilhões com três programas – Supera-DF, Acredita-DF e Avança-DF – para impulsionar a economia do DF. Respectivamente lançados em 2020, 2021 e 2022, esses programas atenderam mais de 257 mil clientes, entre pessoas físicas e jurídicas.

Defensor do poder transformador do esporte, o BRB segue patrocinando diversas modalidades esportivas, times locais e nacionais de basquete, futebol, vôlei, automobilismo e no tênis.

Meios de pagamento

As operações de cartão de crédito também foram destaque nos três primeiros meses de 2022 e totalizaram R$ 1,5 bilhão, com aumento de 80% em um ano. A base de cartões apresentou um crescimento de 33,2% no ano, o que permitiu um faturamento de R$ 2,4 bilhões. As vendas de cartões de crédito efetuadas por meio digital representaram, no primeiro trimestre deste ano, 90% do total das comercializações. Pelo segundo ano consecutivo, o cartão BRB Visa DUX foi eleito o melhor do país.

Inadimplência

A inadimplência encerrou o primeiro trimestre de 2022 com 3,12%, sinalizando destaque para a melhora no desempenho da recuperação de crédito, que apresentou crescimento de 68% no ano.

Os ratings de menor risco de AA-C atingiram o patamar de 94% de participação na carteira em março de 2022.

As despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa ampla foram de R$ 86 milhões, no primeiro trimestre de 2022. Isso possibilitou que o índice de cobertura atingisse 349% na pessoa jurídica e 117% na pessoa física, que apresenta concentração em crédito imobiliário e consignado.

Basileia

O BRB encerrou o primeiro trimestre com índice de Basileia de 13,6%, acima do marco regulatório de 10%, dos quais 11,6 no capital nível I e 2% no capital nível II. O patrimônio de referência atingiu R$ 2,7 bilhões, o que significa crescimento de 28% em 12 meses.

Rede de atendimento

O BRB conta com 183 agências distribuídas em todas as regiões do DF e Entorno, além de presença em de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Bahia.

Ao número de agências, somam-se 834 correspondentes bancários e 602 ATM próprios, complementados por mais de 40 mil unidades ATM da Rede 24 horas, garantindo ao BRB cobertura de atendimento em todo território nacional.

*Com informações do BRB