MJ prorroga emprego da Força Nacional em Belo Monte no Pará

Portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) no Diário Oficial da União de hoje (26) prorroga o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na região da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A Força Nacional está presente no local desde 2013, quando foi enviada pelo governo federal para garantir a segurança dos envolvidos na obra e do patrimônio.

A usina foi erguida na Bacia do Rio Xingu , uma região que concentra 21 terras indígenas.

De acordo com o MJ, a Portaria nº 86 foi publicada com o objetivo de “garantir a incolumidade das pessoas, do patrimônio e a manutenção da ordem pública nos locais em que se desenvolvem os trabalhos de desmontagem das estruturas dos canteiros de obras, a recuperação de áreas degradadas, os serviços e demais atividades relacionadas ao Ministério de Minas e Energia, na região”.

A prorrogação da Força Nacional na região está prevista para o período entre 29 de maio de 2022 a 27 de fevereiro de 2023.