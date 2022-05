Servidor do GDF tem mais 60 chances de se tornar universitário

A Escola Superior de Gestão (ESG), que foi integrada recentemente à Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), abriu dois processos seletivos para oferecer 60 vagas para o próximo semestre letivo. As oportunidades são exclusivas para servidores efetivos e estáveis, civis ou militares, que desejarem fazer um curso de graduação.

Metade da oferta é para o novo curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação e a outra, para o de Tecnologia em Gestão Pública. As inscrições são gratuitas, têm início nesta quinta-feira (26) e seguem abertas até o dia 7 de junho. Acesse aqui .

Para participar da seleção, o servidor precisa ser estável, estar em exercício e pertencer a uma das carreiras da administração. “Estamos a cada dia ampliando as ofertas de ensino e capacitação para servidores. Neste semestre, estamos agregando o novo curso superior voltado à tecnologia da informação”, explica a diretora da ESG, Juliana Tolentino.

Ela explica que o processo seletivo vale também para quem pleiteia a segunda graduação superior. “A oferta é para todos os servidores, seja qual for sua formação. A gente entende que todos os interessados precisam ter oportunidade de aprendizado, porque isto vai refletir em melhores serviços prestados à população”, complementa.

Para a reitorapro temporeda UnDF, Simone Benck, a expansão das atividades da ESG consiste no eixo fundamental da política de educação superior gestada pela universidade. “Como instituição integrada à UnDF, a proposta educacional implantada pela ESG corrobora e fortalece o modelo de ensino superior público que pretendemos para o Distrito Federal”, afirma.

“Os cursos superiores promovidos pela escola priorizam as necessidades e os problemas da localidade e são fortemente pautados na formação profissional, conectada com as práticas desenvolvidas no mundo do trabalho”, acrescenta.

Segundo ela, a reitoria da UnDF trabalha para que os aprendizados e resultados já obtidos pela ESG e por outras instituições de ensino superior públicas do DF sejam ampliados em breve. “Queremos alcançar cada vez mais estudantes em novas áreas do conhecimento”, afirma.

Para inscrição, o comitê de avaliação exige a proposta de intenção (redação presencial), o histórico escolar, comprovante de atuação do setor atual e o contracheque. Os editais atendem às legislações que tratam das cotas. Logo, a seleção levará em conta os critérios de distribuição de 20% do total de vagas para pessoas negras; 40% para servidores que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino; e 20% para pessoas com deficiência.

Confira abaixo o calendário do processo seletivo:

? Inscrições: 26/5 a 7/6, pelo site https://www.esg.df.gov.br/

? Realização da proposta de intenção (redação presencial) – Datas disponíveis: 30/5; 1/6; 3/6; 7/6; e 9/6

? Período para verificação da autodeclaração de cor: de 10 a 14 de junho

? Fase 1 – Divulgação do resultado preliminar: 20/6

? Fase 1 – Divulgação do resultado final: 28/6

? Fase 2 – Período de matrículas: de 29/6 a 12/7

? Divulgação de vagas remanescentes: 13/7

? Matrícula 2ª chamada: de 14/7 a 20/7

? Início das aulas: 20/7

*Com informações da Escola Superior de Gestão